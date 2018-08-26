Как справиться с осенней хандрой
26 августа 2018 17:58
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А дальше начинается долгая хандра, которая прекратится только тогда, когда на горизонте замаячит новый год. Как не поддаться грусти и плохому настроению, рассказали Лайфу психологи.
Это не депрессия
"Ах, у меня осенняя депрессия", — то и дело слышно в начале сентября. Нет. У вас, вероятнее всего, обычная хандра. Депрессия — это болезнь, вылечиться от которой без помощи квалифицированного специалиста очень сложно. Психолог Александра Флорова отметила, что, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, от депрессии страдает более 300 млн человек всех возрастных групп.
При этом больше ей подвержены женщины. Также вы в группе риска, если кто-то из ваших близких в депрессии. При малейших подозрениях необходимо идти к специалисту. Как рассказала Флорова, для постановки этого диагноза применяются скрининговые исследования и оценочные шкалы. И, если всё подтвердилось, — не отказывайтесь от помощи врачей.
— Если у вас нет возможности встречаться со специалистом очно или онлайн, существуют горячие линии психологической помощи, а также специализированные форумы, работающие на безвозмездной основе или за небольшие пожертвования, — отметила Александра Флорова.
Если же вам просто грустно из-за завершения лета, чувствуете упадок сил и приступы лени — это обыкновенная осенняя хандра. Ничего общего с угрозами здоровью она не имеет. Но это не значит, что не нужно пытаться с ней справиться.
— Так устроен человек, что за лето он привыкает к теплу и солнышку. Поэтому у так называемой осенней хандры кроме психологических есть и биологические причины. Природа изменяется— становится меньше солнца, меньше тепла, и это неизбежно влияет на всех живых существ. И человеку тоже нужно адаптироваться, — сказала психолог Анна Беляева.
Спим и медитируем
Если мы хотим войти в эту осень без желания разрыдаться прямо на рабочем месте, в первую очередь перед этой самой работой придётся хорошенько высыпаться. Возможно, придётся использовать "убаюкивающие" методы — будь то чашка чая или тёплая ванна.
— Помимо терапии, сна и здорового питания союзниками в борьбе с опустошённостью будут здоровые привычки, спорт, занятия творчеством, медитации, прослушивание любимой музыки, наблюдение за водой или причудливой игрой языков пламени, — посоветовала Анна Беляева.
Вспомнить давно забытое хобби
Когда-то давно собирали модели кораблей в бутылке? Делали настоящие шедевры в "Фотошопе"? Плели такие косы, что подруги убегали от зависти кусать локти? Самое время вспомнить о своём хобби!
— В любом случае для профилактики депрессии необходимы действия. Вы можете возобновить некогда брошенное хобби или заняться чем-то новым, — отметила Беляева.
Но в данном случае важно не переусердствовать. Например, не стоит пытаться заниматься архитектурой, если ваш предел в рисовании "палка, палка, огуречик". Это только добавит недовольство собой или гнетущее ощущение "я ничего не умею". А вот этого как раз категорически не нужно.
Прекращаем прятаться дома
Психолог Наталья Приймаченко призвала понять, что сентябрь — в первую очередь не только лужи и слякоть, но ещё и месяц, наполненный уютом.
— Психологически осень — это завершение года, поэтому воспринимается не очень радостно. Настройтесь, что сентябрь будет для вас месяцем радости и уюта. Напишите список из 30 своих желаний и маленьких радостей и каждый день делайте что-то одно, — предложила специалист.
Психологи также советуют не забывать друзей, но не переписываться с ними в соцсетях, а видеться лично. Так вы сможете добавить в собственную осень ярких красок.
А ещё включите в рацион яркие осенние фрукты и овощи оранжевого цвета: психологически этот цвет воспринимается как радостный и поднимающий настроение.
Не воюй, а редактируй
С негативом трудно бороться? Да и не надо с ним воевать — просто превратите его в позитивные эмоции.
— Выпишите негативные ассоциации, связанные с осенью, и перепишите их на приятные: осенью дождливо и хмуро? Значит, спокойно и уютно дома. До лета ещё далеко? Зато впереди снежная зима и праздники. Добавьте свои ассоциации, и вы удивитесь, как начнёте ждать осени с нетерпением, — уверяет Приймаченко.
Анна Беляева же призывает найти в осени те факторы, которые вам нравятся, будь то шелест листьев, отсутствие 40-градусной жары или возможность по-новому взглянуть на родной город.
Поглаживания
Эксперты часто советуют осенью проводить время со второй половинкой. Но что поделать, если таковой попросту нет? Баловать себя самим. При этом людям, у которых пары нет, это вдвойне необходимо.
— Утром, сразу после того как проснулись, нужно дать себе несколько "поглаживаний", например — обнять и сказать что-то вроде: "С добрым утром, моё счастье! Ты — самый лучший человек на свете, и я тебя очень люблю!" Или поискать какие-то свои слова, которые согреют изнутри, а затем сказать не менее пяти благодарностей жизни — за всё что угодно: за крышу над головой, за солнечный лучик, проникший в комнату, за красивый пейзаж из окна, — отметила Анна Беляева.
Психолог подчеркнула, что каждому из нас всегда есть за что поблагодарить жизнь. По её словам, этот ритуал тоже поможет прожить осень либо совсем без хандры, либо с лёгкими (практически незаметными) её проявлениями.
А ещё секс
Психолог Марина Ромашина посоветовала чаще заниматься сексом. Специалист отметила, что интим выполняет "выделительную" функцию. Дело в том, что так у нас сбрасывается напряжение, которое осенью копится буквально с каждым часом.
В противном случае организм может запустить стрессовый механизм. А это может закончиться срывом.
Хандру — на карандашик
Психолог Александр Аграшенков рассказал метод, который обычно советует своим клиентам. Но нам понадобится блокнот и ручка.
— Начиная с какого-то конкретного дня (лучше — прямо завтра с утра) лови и фиксируй в блокнот каждый эпизод получения тобой искреннего удовольствия от чего бы то ни было (вкусный кофе/чай, солнышко в небе, адресованная тебе чья-то улыбка, хорошо сделанная тобой работа, удовольствие от своего отражения в зеркале и так далее), — рассказал специалист.
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