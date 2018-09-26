Как сохранить туристический потенциал Самары после ЧМ-2018 обсудили на форуме «Самара Гостеприимная»
26 сентября 2018 17:49
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В мероприятии приняли участие эксперты федерального уровня по различным направлениям развития внутреннего и въездного туризма. Участники форума в течение двух дней знакомились с достопримечательностями Самары и приняли участие в дискуссиях, на тему как сохранить и приумножить туристический потенциал Самары и региона в целом.
Важно отметить, что во время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 Самару посетили более 500 тысяч гостей, при чем, около половины из них иностранные туристы. Тысячи восторженных отзывов о знаковых местах и природных богатствах Самары разлетелись по всему миру – это важное наследие ЧМ-2018.
Необходимо сформировать туристический продукт и использовать современные маркетинговые инструменты, чтобы и дальше продвигать Самару на международном уровне – к такому выводу пришли участники форума.
Эксперты отмечают огромный курортный потенциал города в сфере оздоровительного и лечебного туризма. Гости часто сравнивают наш город с Южными курортами, но самарским санаториям необходимо активнее продвигать свои услуги – советуют эксперты.
С большим успехом на набережной Самары во время мундиаля прошел Гастрономический фестиваль, где были представлены и блюда волжской кухни. Также самарские рестораторы показали высокий уровень сервиса в обслуживании гостей.
Открытием этого лета для местных экскурсоводов и туристов стала пешеходная улица Куйбышева. Многие отмечают, что это прекрасная идея должна иметь продолжение в следующий сезон отпусков. Ул. Куйбышева раскрылась перед гостями, как настоящий музей под открытым небом, с разнообразием архитектурных стилей и культурных слоев.
В рамках форума было проведены стратегические сессии с участием экспертов и представителей турбизнеса по четырем направлениям: деловой, гастрономический, оздоровительный и паломнический туризм.
«Главная задача не упустить ту ситуацию, которую создал Чемпионат мира для развития внутреннего туризма, этот положительный тренд необходимо удерживать. Администрации города вместе с туроператорами необходимо создать узнаваемый туристический продукт и вести грамотную маркетинговую политику в масштабах города», - говорит Александр Андриянов, заместитель Главы г.о. Самара – руководитель Департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка, товаров и услуг Администрации г.о. Самара, передает пресс-служба горадминистрации.
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Комментарии
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