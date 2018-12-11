Как сэкономить на новогоднем столе

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Предновогодняя суета — пора, которая требует больших экономических вложений. Нужно купить подарки, собрать на стол, да и самой собраться к празднику. Но если на первом и третьем пункте хоть как-то можно сэкономить, то с продуктами дела обстоят посложнее.В среднем новогодний стол в этом году подорожает на 4%, но в принципе можно и бюджетно уложиться, если грамотно расставить приоритеты. Например, исключив из меню некоторые продукты, без которых точно можно обойтись в день торжества.— Среди продуктов, которые чаще всего идут на новогодний стол, есть те, которые подорожали, подешевели и стоимость которых не изменилась. Лидерами по подорожанию за прошедший год стали продукты, которые чаще всего присутствуют на новогоднем столе: капуста — 38%, свекла — 25%, морковь — 15%, яйца — 13%, курица — 12%, рыба, в том числе красная, — 11%, бананы — 10%, икра — 8%, — рассказала Лайфу эксперт потребительского рынка, генеральный директор группы компаний TDI Наталья Орлова.По подсчётам эксперта, инфляция среди вышеперечисленных продуктов составила 17%, а в предновогоднюю суету цены на них могут вырасти ещё на 3–8%. Также стоит учитывать, что в этом году на 2–3% подорожали и ходовые продукты, такие как колбасы, мясная нарезка, сыр, майонез. В совокупности, если использовать все вышеперечисленные продукты, праздничный ужин может обойтись на 20% дороже по сравнению с прошлым годом.Однако не стоит отчаиваться — не на все ходовые продукты выросла цена. За минувший год подешевели на 31% свежие огурцы и на 14% — свежие помидоры. Меньше всего подешевели селёдка, яблоки и коньяк — на 3%. А вот шампанское, наоборот, подорожало на 3%.Кроме того, есть категория продуктов, которой не коснулись никакие изменения в цене. К ним относятся вино (кроме игристого), водка, шоколад и шоколадные конфеты, деликатесы из солёной и копчёной рыбы и картофель.— Таким образом, если налегать на салат из помидоров, огурцов и картофель, включить в праздничное меню алкогольные напитки, шоколад и рыбные деликатесы, при этом не использовать на праздничном столе блюда из рыбы и курицы, отказаться от икры, то торжественный ужин может получиться на 10% дешевле, чем в прошлом году, — подсчитала Наталья Орлова.К слову, отказаться от деликатесов, которые и так редко покупаются, будет сложно. Но всё же, чтобы не остаться с пустым кошельком, стоит грамотно подойти к составлению новогоднего меню.В первую очередь стоит отказаться от заблаговременной покупки скоропортящихся продуктов. Например, зелёный лук может быстро завянуть, а свежие огурцы и помидоры — потечь. Если учесть, что срок годности колбасы недолгий (через неделю она может "заслюнявиться"), то покупать её заранее не стоит. Важно учесть, что заправленные майонезом салаты и закуски нужно съесть в течение нескольких часов, в противном случае такая еда может оказать негативное воздействие на организм.Второй простой совет — баночки домашних солений. Наверняка есть у каждого. Уж они-то точно никогда лишними не будут. В сочетании с жареной картошечкой получается легко, вкусно и экономично. А вот фаршированная рыба, мясо по-французски и прочие затратные блюда могут так и остаться на столе нетронутыми.И немаловажный нюанс, который поможет вам сэкономить на новогоднем столе: посчитайте количество приглашённых к вам гостей. Если это не 40 коллег с работы, тогда не стоит готовить по семь различных салатов и столько же видов горячего. Одного-двух таких блюд будет более чем достаточно для компании из 4–6 человек. При этом не стоит бояться, что стол будет пустым.Кстати, собрать новогодний стол на небольшую компанию можно и на 1000 рублей. Именно так поступил воронежский общественник Виталий Иванищев. На эту сумму ему удалось приготовить аж семь блюд: оливье, сельдь под шубой, еврейский салат на помидорах, курицу гриль, котлеты, картофельное пюре и бутерброды со шпротами. У Виталия даже осталось немного денег на покупку мандаринов.Все продукты мужчина купил в ближайшем супермаркете. Правда, алкоголь и другие напитки в эту сумму не вошли. По словам общественника, ужин получился полноценный и им вполне могут наесться шесть человек. Делал это Виталий ради эксперимента и отметил, что даже при разумной экономии праздник может получиться ничуть не хуже обширного застолья.