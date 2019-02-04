Как разводят на сайтах вроде Авито. Успешные способы обмана
4 февраля 2019 23:55
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Кидают и продавцов, и покупателей. Главное – знать, как.
Создают фейковый ажиотаж и просят бронировать за ₽
Самая популярная, наверное, схема. Вы находите товар, который стоит дешевле аналогов. К примеру, iPhone X за 30 тыс. рублей, или однушку в пределах кольца за 25 тыс. в месяц. Естественно, звоните и общаетесь с владельцем.
Но продавец/арендодатель говорит, что желающих хоть отбавляй, так что он предпочтет самого заинтересованного. Хотите заключить выгодную сделку? Оставьте залог в тысячу-другую, и будете первым в очереди.
Понятно, что после такого вам ни iPhone не отправят, ни квартиру не покажут. Особо изобретательные разводилы идут дальше – например, могут перезвонить и сказать, что кто-то готов дать больший залог.
Спрашивают данные карты для перевода денег
А так часто разводят продавцов. Звонит покупатель, говорит, что готов купить ваш товар прямо сейчас. Но для перевода нужны данные вашей карты.
Да-да, не только номер, но и срок действия, а также CVC/CVV. А также код, который придёт вам в сообщении.
Другой вариант: после того, как вы отправляете номер карты, звонят якобы из банка и говорят, что платёж от юрлица / с премиум-карты / произошла ошибка, просят те же данные.
Думаете, никто не ведётся? А как же!
Продают якобы «конфискат»
Макбук за 10 тыс. рублей. Б/у, но рабочий, «белый», не бит, не крашен, мамой клянусь. А дешево, потому что арестованная техника, распродаётся по бросовым ценам, налетай!
Оплатить такой товар предлагают наложенным платежом, и это нормально. Но вот за доставку деньги просят сразу: курьер принесёт лично в руки, а у них такой формат работы.
Другой вариант – предлагают оплатить доставку. Остальное при получении.
Кстати, владелец техники быстро переходит на общение вне площадки. Чтобы модераторы сайта не забанили за развод и удалось быстро окучить больше жертв.
Вы же понимаете, что не дождетесь курьера?
Не подтверждают перевод денег и не отдают товар
Ещё одна схема с участием курьера. Продавец настаивает на курьерской доставке, оплату предлагает отправить со своим курьером.
Но внезапно перед сделкой продавец перезванивает и говорит, что курьер работает второй день, поэтому не вызывает доверия, сбросьте деньги на карту. Не сейчас, а когда осмотрите товар.
Курьер действительно приезжает, вы осматриваете товар, переводите деньги владельцу. Но курьер товар не отдает – созванивается с начальником, и тот говорит, что оплата не прошла.
Но у вас всё списалось. Выясняется, что вы перевели деньги не на ту карту! А значит, никто вам покупку не отдаст. Пишите письмо в банк и требуйте деньги обратно.
Что же произошло на самом деле: мошенник заказал нужный товар в магазине с «серяком», сказал, что оплата пройдёт переводом с карты на карту. Магазин отправил к вам курьера с товаром.
Курьер подъехал, но деньги на счет владельца магазина действительно от вас не пришли. Вы их отправили мошенникам.
Вывод: не бейте курьера, он не виноват. В банк, к слову, написать действительно стоит. Как минимум, чтобы усложнить жизнь мошенникам.
Принимают на работу с предоплатой
Чаще всего так разводят людей, которые ищут работу. Мошенник размещает объявление о позиции с хорошими условиями и «вкусной» зарплатой. Но чтобы убедиться в серьёзности ваших намерений, требует оплатить затраты.
Мотивация может быть разной. Обычно предлагают оплатить расходные материалы для надомной работы, подготовку резюме или даже оформление банковской карты, на которую вам будут платить деньги.
После получения оплаты работодатель или посредник исчезает.
Указывают для обратной связи платный номер
В объявлениях или личных сообщениях, которые сыплются в мессенджеры, может быть указан платный телефонный номер. Стоимость минуты разговора по нему исчисляется сотнями рублей.
Другой вариант — покупатель набирает вас несколько раз и сбрасывает. Затем приходит SMS с просьбой перезвонить, деньги на счету закончились.
«Лечение» простое: загуглить номер телефона. Обычно информация о подобных разводах быстро расходится по сети.
Кроме того, можно попробовать связаться по Viber или WhatsApp. У настоящих покупателей мессенджеры часто подключены на основной номер.
Продают машину под арестом, а квартиру – в залоге
Бывает, что залог просят на стадии осмотра товара. Чаще всего такое проворачивают с машинами и квартирами.
Итак, вы приходите, смотрите, вас всё устраивает. Продавец говорит, что вы не первый, кто ухватился за лакомый кусок. Так что внесите залог – и больше никому машину/квартиру не покажут.
Проблемы обнаруживаются в момент сделки. К примеру, машина находится под арестом, а квартира – в залоге. Даже если у вас есть расписка или договор, доказать что-то в суде будет затруднительно. Особенно если в договоре написано, что залог не возвращается. Да и кто-то будет заморачиваться ради нескольких тысяч.
Сдают квартиры по нескольку раз
Мошенничество с недвижимостью – вообще отдельная длинная и сложная тема. Но вот ещё один популярный развод: вы приходите смотреть квартиру, которую хотите снять, подписываете договор с владельцем. Но въехать разрешают не сразу, а, к примеру, через пару дней – клининг должен навести порядок.
В назначенный срок вы приходите в эту квартиру, а там уже кто-то живет. Или на лестничной площадке встречаетесь с людьми, подписавшими договор аренды той же квартиры.
Удачливые мошенники могут «сдавать» квартиры 3-5 разным арендаторам. При этом сами снимают квартиру у владельца на день-другой – этого хватает для показов.
Что делать? Не давать никаких денег, пока не увидите правоустанавливающие документы на квартиру и паспорт владельца. И не получите ключи. Кстати, документы лучше сфотографировать на этапе показа – если владелец будет нервничать, это повод отказаться от сделки.
Предлагают заключить договор, прежде чем покажут квартиру
Вы звоните по объявлению о сдаче квартиры, и вот незадача! Она уже сдана.
Но вы не волнуйтесь, это же большое агентство, вам предложат варианты ещё лучше. Достаточно заключить договор на подбор – читай, заплатить несколько тысяч за доступ к базе.
Договор на самом деле ничего не гарантирует. В нём может быть указано ограниченное количество вариантов, которые вам покажет риэлтор, или фиксированное время действия.
А потом перед вами просто разведут руками – сами виноваты, что ничего вам не нравится. А то, что предлагали всё вдвое дороже, чем нужно, или вовсе не в том районе – ваши проблемы.
Обманывают с доставкой и крадут товар
Казалось бы, если вы покупаете специализированную технику у юрлица и просите водителя отзвониться, когда её погрузят, чтобы перевести деньги, развести вас никак не могут. Но нет! Грустной историей поделился пользователь Freshfish83.
Он не только отправил предоплату. Мошенникам, вероятно, удалось узнать номер водителя, который должен был доставить груз, и клонировать его.
Дальше – дело техники: якобы водитель отзвонился и сообщил, что всё в порядке. Правда, фото и видео погрузки прислать не смог – якобы за городом плохой интернет.
Водителем представились мошенники. Покупатель «попал» на всю сумму – 120 тыс. рублей.
Мораль: не покупайте что-то сильно дешевле рынка и лично всё контролируйте.
Клонируют чужие объявления и разводят других
В объявлении вы видите подозрительно дешевый товар (так начинаются почти все истории о мошенничестве). Связываетесь с продавцом, просите дополнительные фото, видео и так далее. Получаете их и убеждаетесь, что всё ОК.
Переводите деньги в обмен на сканы паспорта / прав / свадебной фотографии бабушки с дедушкой. И вот тут начинается развод: вам ничего не отправляют.
Дело в том, что вы общались с мошенником, который был посредником между вами и реальным продавцом. Именно реальный продавец делал все фото (в том числе и скан паспорта).
Просто где-то между оплатой вами покупки и отправкой товара мошенник внезапно отказался от покупки. И разжалобил продавца – попал в больницу, нужны лекарства, а не новый смартфон, давайте отменим сделку.
Продавец вошел в положение и вернул деньги. Но не вам, а мошеннику. Занавес.
…или представляются вами и забирают товар из вашего объявления
Мошенник видит ваш товар, создаёт такое же объявление и находит покупателя. Покупатель переводит деньги вам, вы отправляете товар мошеннику. Он остаётся с товаром, а покупатель через банк возвращает перевод, обвиняя вас в мошенничестве.
Защититься просто: отправляйте наложенным платежом или передавайте лично в руки в обмен на деньги.
Классика: вместо оригинального айфона продают китайский
В этой схеме мошенники действуют в паре. Они покупают на китайских сайтах подделки под iPhone или другие дорогие смартфоны, а затем сбывают их по цене настоящих.
Казалось бы, никаких подозрений: вы встречаетесь с продавцом, чтобы осмотреть товар и заплатить за него при встрече. В какой-то момент продавец предлагает проверить связь – позвонить с вашего смартфона на новый.
В этот момент мошенник подменяет смартфон, а его коллега звонит на фейковый iPhone. А потом достаточно быстро запаковывает его в коробку или в чехол. В другом варианте мошенник «по привычке» кладёт смартфон после звонка в карман и достаёт уже другой гаджет.
Доказать мошенничество практически невозможно. Полиция не поверит, что вы не сами подменили смартфон в коробке. Будьте внимательны!
Предлагают отправить счёт на оплату с банкомата
Этим способом часто разводят продавцов не слишком дорогих вещей. Покупатель звонит, говорит, что из другого города и нужна доставка. А чтобы оплатить покупку, приглашает продавца подойти к банкомату и якобы сбросить ему счет на оплату.
Обычно в схеме используют банкоматы «Сбербанка». При этом другие способы оплаты покупатели категорически отвергают.
Продавцы, которые никогда таких счетов не создавали, ведутся. В итоге сами переводят деньги злоумышленникам.
На самом деле выставить счёт можно и в мобильном приложении. Да и реквизиты на оплату с карты того же или другого банка практически любой мобильный банкинг формирует.
Покупатель «отправляет» больше денег, чем нужно
Предположим, вы продаёте товар за 20 тыс. рублей. Договариваетесь с покупателем, сбрасываете реквизиты, но вместо 20 тыс. вам приходит целых 40 тыс.
Здесь возможны два варианта. Первый — поддельная SMS, отправленная не с номера банка, а из онлайн-сервиса. К примеру, ноль в номере заменен буквой О либо отправитель указан как Bank, хотя вы привыкли получать такие сообщения с конкретного номера. Вот пример: аватар Сбербанка, номер 9ОО (девятка и буквы “О”) вместо номера 900:
Второй вариант сложнее. Деньги к вам на счёт действительно поступают, но затем звонит покупатель и говорит, мол, ошибся, переведите половину обратно на такую-то карту.
Многие продавцы входят в положение и деньги переводят. Но потом остаются и без них, и без изначальных 40 тыс., да ещё и с картой, заблокированной за мошенничество.
А всё потому, что деньги вам перевел совсем другой человек, который хотел купить какой-нибудь iPhone XS за 40 тыс. Считая, что его кинули, покупатель пишет заявление в банк. Тот блокирует вашу карту и начинает разбирательство.
Настоящий мошенник при этом остаётся с вашими 20 тыс. И вашим товаром.
Присылают таксиста и «отправляют» деньги по SMS
Покупатель из вашего же города звонит и говорит, что товар нужен срочно. Поэтому он договорится с таксистом, чтобы тот осмотрел товар и, если всё ОК, вам за него переведут деньги.
Таксист действительно приезжает, даёт команду на перевод денег, после чего вам поступает SMS из банка. Вы отдаёте товар, такси уезжает.
Но из банка ли пришла SMS? Внимательно проверьте номер отправителя — он может быть поддельным. Да и вообще, лучше удостовериться в мобильном банке, что деньги пришли на счет, а до этого никому ничего не отдавать.
Подменивают товар на подделку, отказываются и отправляют обратно
Покупатель предлагает отправить товар наложенным платежом. Но затем по каким-то причинам отказывается его брать.
Честно говоря, сотрудники транспортных компаний, почтовых и курьерских служб не всегда внимательно следят, как покупатель осматривает товар. Так что подменить реальный iPhone на китайскую подделку — раз плюнуть.
Если вам вернули товар, внимательно осмотрите его. Если что-то пошло не так, пишите заявление в транспортной компании и требуйте разобраться в ситуации.
Присылают ссылку на сайт с вирусами или крадут логин Авито
Мошенники находят ваш номер телефона на сайте объявлений и отправляют SMS с предложением обмена с доплатой. В сообщении указывают ваше имя или название товара, а также ссылку на свой вариант.
Но ссылка ведёт на сайт с вредоносным ПО. Оно заражает ваш смартфон вирусом-вымогателем или перехватывает пароли от интернет-банкинга.
Просят подтвердить перевод по ссылке
Покупатель предлагает оплатить товар новым для вас способом. Чтобы получить перевод, вам нужно будет перейти по ссылке, указать данные карты и забрать деньги. Или убедиться, что платёж прошел.
Но заполнив форму на сайте, вы отдадите ключи от своего банковского счета мошеннику. И лишитесь средств.
Переводят на фейковый сайт Авито или платёжной системы
Преступник размещает объявление на популярном сайте, но говорит, что в сети бывает редко. В описании даёт ссылку на другой ресурс: вот такое же объявление от жены, звоните ей.
Ссылка ведёт на фейковый сайт. Он выглядит почти так же, как настоящий, но если оплачивать там, деньги уйдут мошенникам. А товар вы не получите.
Вымогают деньги за разблокировку купленного айфона
Схему проворачивают с покупкой техники Apple, которая защищена Apple ID, реже — с гаджетами на Android. Вы отправляете посылку наложенным платежом, покупатель при осмотре меняет Apple ID или ставит блокировку по отпечатку пальца / паролю и т. д., затем возвращает товар.
Когда вы получаете технику назад, то не можете её разблокировать. Связываетесь с покупателем, но тот просит скидку или просто деньги на счет в обмен на разблокировку.
Другой вариант – мошенник просит зайти со своего iCloud на вашем устройстве, затем меняет пароль и требует денег за разблокировку:
Требуют скан паспорта для оформления возврата
Схема редкая, но если сотрудник службы доставки в доле, срабатывает. Покупатель просит отправить посылку наложенным платежом, но перед этим требует скан вашего паспорта. От посылки он отказывается, а затем по вашему паспорту получает возврат.
Как защититься: если вы отправляете посылку наложенным платежом, покупателю ваши документы видеть незачем.
Вместо резюме
Никаких предоплат. Нигде и никогда. Просто запомните это – решает 99% проблем.
Если вы всё же пострадали от мошенников, обращайтесь в полицию. Предоставляйте максимум информации – чеки, квитанции, документы, номера телефонов и карт, историю звонков (а лучше их записи), фото документов.
Правда, если сумма ущерба небольшая, в возбуждении дела могут отказать. Тогда придётся искать других пострадавших и подавать коллективный иск.
Кроме того, стоит сообщить администрации сайта объявлений о мошенниках, заблокировать карту в банке, если это необходимо, и разместить информацию о преступниках в открытом доступе. Всё это быстро и бесплатно.
Не лишним будет иногда заглядывать сюда. Сайт регулярно публикует новые способы развода и методы защиты от них.
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Комментарии
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Это такая большая махина, на которой можно и заработать, и самому пострадать. Социум
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