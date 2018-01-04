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Как проходил новый год у жителей Самары?

4 января 2018 10:01
103
Как проходил новый год у жителей Самары? Праздник вот-вот закончился, но кто-то уже пришёл в себя и даже готов поделиться, на что был горазд.
Праздник вот-вот закончится, но кто-то уже пришёл в себя и даже готов поделиться, на что был горазд.

Чаще всего люди предпочитают праздновать наступление Нового года с семьёй, дома по стандартной программе - выпить шампанского, поесть оливье, посмотреть на президента, а после, возможно, немного прогуляться, если будет желание. Уютный досуг для себя выбрали 29.5% жителей, сообщает Фотострана.

Но есть и другая группа людей, предпочитающая в праздник проводить время в больших компаниях, с друзьями, на даче, на вечеринке или гуляя в городе. Они составляют порядка четверти всех опрошенных. Другую же четверть, видимо, можно отнести к той же группе - они категорически отказываются признавать, что делали прошлой ночью или ссылаются на забывчивость.

Печально (а может и нет) встречали Новый год те, кто предпочёл одиночество. 16.5% спали дома, играли в онлайн-игры или смотрели кино. А кое-кто был в армии, в больнице или на работе.

Но нашлись и те, чьи варианты не уложились в привычную программу празднования::

"В кпз сидел))"

"Сначала все было здорово, но потом мы украли тачку с амстора, залезли туда впятером и разогнались в бордюр. Так я отметил новый год)))"

"С подругами на квартире! 9 девчонок и не одного мальчика, было очень весело!"

“на теплоходе”

"в Таиланде".

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Комментарии



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