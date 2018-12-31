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Как правильно загадывать желания на Новый год

31 декабря 2018 14:44
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Есть важное правило.
Что только не делают люди, чтобы их желания, загаданные под бой курантов, сбылись: съедают листочки с записанными на них мечтами, сжигают эти бумажки или, наоборот, хранят их весь год в укромном месте, передает chelny-izvest.ru.

Психологи говорят: все это не имеет значения. Но существует несколько важных советов, как «позитивно» загадывать желания. Ведь в какой-то степени правильно оформленные мечты способны помочь нам мотивировать самих себя на их реализацию.

Частицы «не» (не хочу остаться одна, не хочу завалить экзамен) в своих пожеланиях стоит избегать. Формулируйте позитивно. И лучше всего в настоящем времени от первого лица, как будто желание уже исполнилось – например, я счастлива в отношениях с любимым человеком; я доволен своей высокой зарплатой.

Пусть ваши мечты исполнятся!  
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