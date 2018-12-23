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Новости /  Общество /  Социум  

Как менялись цены на продукты за последние 5 лет

23 декабря 2018 14:55
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Лайф проследил цены на позиции товаров первой необходимости с 2014 года и выяснил, что подорожало сильнее всего.
Регулярно мы приходим в магазины и замечаем подорожание привычных продуктов. Однако мало кто запоминает конкретные цифры. Лайф проследил цены на позиции товаров первой необходимости с 2014 года и выяснил, что подорожало сильнее всего.

На помощь нам пришёл архив бумажных каталогов с акциями. В них одновременно со скидками показываются и цены по умолчанию. Таким образом, пролистав тысячи страниц, мы сумели проследить цены ряда продуктов за пять лет. Магазином ограничились одним — "Перекрёстком". Он один из немногих, кто позволяет узнать об актуальных ценах через свой сайт.

Набор продуктов тоже пришлось ограничить, поскольку не в каждом номере рекламного буклета представлены одни и те же позиции. Несмотря на это, мы собрали корзину товаров, каждый из которых представляет важную категорию продуктов питания: молоко — "Домик в деревне" 3,2% объёмом 1 л, мясо — говяжья вырезка из заднего бедра 1 кг, вода — BonAqua 2 л, шоколад — "Алёнка" плитка 100 г, чай — упаковка листового "Гринфилд Эрл Грей" весом 200 г, средство для стирки белья — "Ласка" 1 л и пиво — "Tuborg светлое" 0,5 л. Также в качестве контрольной позиции был взят билет московского общественного транспорта "Единый" на одну поездку, поскольку он напрямую регулируется государством.

Большая часть выборки подорожала на 60–70%. Какие-то товары и вовсе почти вдвое. Что не очень вяжется с официальной статистикой. По данным Федеральной службы государственной статистики, с января 2014 по октябрь 2018 года инфляция составила 41,26%.

— Согласно официальной статистике, среднее повышение цен на продукты из потребительской корзины Росстата за пять лет составило 30–40%. Однако этот набор включает в себя товары только первой необходимости. Корзина среднеобеспеченного человека, куда входит, например, бутилированная вода, разнообразнее, она подорожала сильнее, примерно на 50%, — объяснил президент Гильдии маркетологов Игорь Березин.

В наборе же наших продуктов лидирует упомянутая Березиным вода. Она подорожала на 89%. Эксперт считает это "статистическим феноменом", ибо веских причин для столь резкого подорожания не видит.

Нам стало любопытно, и мы посмотрели цены на другую воду в других магазинах. Там тоже наблюдается подорожание, но не такое сильное. Например, за двухлитровую Aqua Minerale "Перекрёсток" в 2014-м просил 41 рубль, а в 2018-м она стоит 65 рублей — рост в 1,58 раза. В "Пятёрочке" BonAqua в 2014-м стоила 40 рублей, а сейчас — 60 рублей. Подорожание в 1,5 раза. При этом отечественные марки подорожали заметно меньше: "Святой источник" в "Перекрёстке" раньше стоил 24 рубля, а теперь 33, "Архыз" — 43 и 58 рублей.

В "Пятёрочке" разброс ещё меньше. В чём именно заключается феномен первых двух брендов, однозначно сказать сложно. Однако российский производитель напитков "Аквалайф", которому принадлежат марки воды "Черноголовка", "Байкал" и "Куртуа", предположил, что это может быть связано в том числе и со стремительным расширением бизнеса компаний.

— Для расширения дистрибьюторской сети производитель не ездит по городам и не роет скважины. Нередко он использует готовую инфраструктуру местных компаний. Местные владельцы точек при этом ставят производителям свои условия и таким образом зарабатывают. Это тоже влияет на цену готовой продукции. Сейчас все крупные компании растят свои дистрибьюторские сети, чтобы занять больше места на рынке. Это нормально. В дальнейшем цены выровняются, — пояснили в "Аквалайфе".

В ходе исследования мы получили ещё одно любопытное наблюдение. Касающееся уже сладкой газировки: все лимонады "Кока-Кола" и "Пепси" подорожала почти вдвое. За "Пепси" 2,25 литра в 2014-м "Перекрёсток" просил 65 рублей, а сегодня — 116 рублей. Полтора литра "Кока-Колы" стоили раньше 57 рублей, а сегодня 98 рублей. В "Пятёрочке" аналогичная ситуация: "Пепси" — 62 и 110 рублей, "Кока-Кола" — 54 и 93 рубля. Везде подорожание наблюдается в 1,7–1,8 раза.

— В большой степени на изменение цены повлияло проседание рубля в 2,5 раза. При этом важно понимать, что производители и розничные сети не могли сразу транслировать эту разницу на ценники в магазинах — потребитель не был к этому готов. Поэтому подорожание растянулось на несколько лет. Я думаю, у отечественных конкурентов "Кока-Колы" и "Пепси" ситуация похожая. Важно ещё понимать, что "Кока-Кола" и "Пепси" — это иностранные компании, которые должны показывать своим акционерам маржинальность не сильно худшую, чем в предыдущие годы, невзирая на состояние валюты. Поэтому, скорее всего, потери от удешевления рубля выровняли за счёт ценовой политики, — рассуждает Андрей Карпов, исполнительный директор Ассоциации экспертов рынка ретейла.

К слову — об отечественных конкурентах. Мы проследили изменение цен на лимонад "Черноголовка", который производит "Аквалайф". За пять лет в магазинах "Пятёрочка" двухлитровая бутылка напитка подорожала с 50 до 80 рублей. Рост в 1,6 раза. Не такой большой, как у иностранных конкурентов, но всё равно заметный. Производитель пояснил это издержками.

— Львиную часть на себя оттягивают логистические бизнес-процессы. Транспортировка — одна из главных статей расходов в нашем бизнесе вообще. Вкусовые добавки в закупке тоже стали достаточно дорогими. На создание купажей мы стали тратить больше и воды, и света. Доставка ингредиентов тоже подорожала. Изменилась бутылка. Изменилась этикетка. Оборудование. Совокупно всё это сказалось на росте цен готового продукта, — пояснили в "Аквалайфе".

В случае с товарами "Пепси" и "Кока-Колы" также стоит принимать во внимание расходы на маркетинг. В частности, на рекламу на федеральных телеканалах.

Как бы то ни было, прогноз всё равно не назовёшь позитивным. Как минимум по той причине, что с 1 января 2019 года НДС повысится с 18 до 20%. По словам министра финансов Антона Силуанова, это разгонит инфляцию до 4,5% вместо ожидаемых ранее 3%. Ну а продукты подорожают ещё больше. Во всяком случае пример с "Перекрёстком" указывает именно на это. Газировка и вовсе дополнительно может подорожать на 20%. В ноябре экспертный совет при правительстве в рамках госпрограммы "Укрепление общественного здоровья" предложил ввести 20-процентный акциз на сладкую воду. Минздрав РФ поддержал инициативу. 
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