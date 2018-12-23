Как менялись цены на продукты за последние 5 лет
23 декабря 2018 14:55
199
На помощь нам пришёл архив бумажных каталогов с акциями. В них одновременно со скидками показываются и цены по умолчанию. Таким образом, пролистав тысячи страниц, мы сумели проследить цены ряда продуктов за пять лет. Магазином ограничились одним — "Перекрёстком". Он один из немногих, кто позволяет узнать об актуальных ценах через свой сайт.
Набор продуктов тоже пришлось ограничить, поскольку не в каждом номере рекламного буклета представлены одни и те же позиции. Несмотря на это, мы собрали корзину товаров, каждый из которых представляет важную категорию продуктов питания: молоко — "Домик в деревне" 3,2% объёмом 1 л, мясо — говяжья вырезка из заднего бедра 1 кг, вода — BonAqua 2 л, шоколад — "Алёнка" плитка 100 г, чай — упаковка листового "Гринфилд Эрл Грей" весом 200 г, средство для стирки белья — "Ласка" 1 л и пиво — "Tuborg светлое" 0,5 л. Также в качестве контрольной позиции был взят билет московского общественного транспорта "Единый" на одну поездку, поскольку он напрямую регулируется государством.
Большая часть выборки подорожала на 60–70%. Какие-то товары и вовсе почти вдвое. Что не очень вяжется с официальной статистикой. По данным Федеральной службы государственной статистики, с января 2014 по октябрь 2018 года инфляция составила 41,26%.
— Согласно официальной статистике, среднее повышение цен на продукты из потребительской корзины Росстата за пять лет составило 30–40%. Однако этот набор включает в себя товары только первой необходимости. Корзина среднеобеспеченного человека, куда входит, например, бутилированная вода, разнообразнее, она подорожала сильнее, примерно на 50%, — объяснил президент Гильдии маркетологов Игорь Березин.
В наборе же наших продуктов лидирует упомянутая Березиным вода. Она подорожала на 89%. Эксперт считает это "статистическим феноменом", ибо веских причин для столь резкого подорожания не видит.
Нам стало любопытно, и мы посмотрели цены на другую воду в других магазинах. Там тоже наблюдается подорожание, но не такое сильное. Например, за двухлитровую Aqua Minerale "Перекрёсток" в 2014-м просил 41 рубль, а в 2018-м она стоит 65 рублей — рост в 1,58 раза. В "Пятёрочке" BonAqua в 2014-м стоила 40 рублей, а сейчас — 60 рублей. Подорожание в 1,5 раза. При этом отечественные марки подорожали заметно меньше: "Святой источник" в "Перекрёстке" раньше стоил 24 рубля, а теперь 33, "Архыз" — 43 и 58 рублей.
В "Пятёрочке" разброс ещё меньше. В чём именно заключается феномен первых двух брендов, однозначно сказать сложно. Однако российский производитель напитков "Аквалайф", которому принадлежат марки воды "Черноголовка", "Байкал" и "Куртуа", предположил, что это может быть связано в том числе и со стремительным расширением бизнеса компаний.
— Для расширения дистрибьюторской сети производитель не ездит по городам и не роет скважины. Нередко он использует готовую инфраструктуру местных компаний. Местные владельцы точек при этом ставят производителям свои условия и таким образом зарабатывают. Это тоже влияет на цену готовой продукции. Сейчас все крупные компании растят свои дистрибьюторские сети, чтобы занять больше места на рынке. Это нормально. В дальнейшем цены выровняются, — пояснили в "Аквалайфе".
В ходе исследования мы получили ещё одно любопытное наблюдение. Касающееся уже сладкой газировки: все лимонады "Кока-Кола" и "Пепси" подорожала почти вдвое. За "Пепси" 2,25 литра в 2014-м "Перекрёсток" просил 65 рублей, а сегодня — 116 рублей. Полтора литра "Кока-Колы" стоили раньше 57 рублей, а сегодня 98 рублей. В "Пятёрочке" аналогичная ситуация: "Пепси" — 62 и 110 рублей, "Кока-Кола" — 54 и 93 рубля. Везде подорожание наблюдается в 1,7–1,8 раза.
— В большой степени на изменение цены повлияло проседание рубля в 2,5 раза. При этом важно понимать, что производители и розничные сети не могли сразу транслировать эту разницу на ценники в магазинах — потребитель не был к этому готов. Поэтому подорожание растянулось на несколько лет. Я думаю, у отечественных конкурентов "Кока-Колы" и "Пепси" ситуация похожая. Важно ещё понимать, что "Кока-Кола" и "Пепси" — это иностранные компании, которые должны показывать своим акционерам маржинальность не сильно худшую, чем в предыдущие годы, невзирая на состояние валюты. Поэтому, скорее всего, потери от удешевления рубля выровняли за счёт ценовой политики, — рассуждает Андрей Карпов, исполнительный директор Ассоциации экспертов рынка ретейла.
К слову — об отечественных конкурентах. Мы проследили изменение цен на лимонад "Черноголовка", который производит "Аквалайф". За пять лет в магазинах "Пятёрочка" двухлитровая бутылка напитка подорожала с 50 до 80 рублей. Рост в 1,6 раза. Не такой большой, как у иностранных конкурентов, но всё равно заметный. Производитель пояснил это издержками.
— Львиную часть на себя оттягивают логистические бизнес-процессы. Транспортировка — одна из главных статей расходов в нашем бизнесе вообще. Вкусовые добавки в закупке тоже стали достаточно дорогими. На создание купажей мы стали тратить больше и воды, и света. Доставка ингредиентов тоже подорожала. Изменилась бутылка. Изменилась этикетка. Оборудование. Совокупно всё это сказалось на росте цен готового продукта, — пояснили в "Аквалайфе".
В случае с товарами "Пепси" и "Кока-Колы" также стоит принимать во внимание расходы на маркетинг. В частности, на рекламу на федеральных телеканалах.
Как бы то ни было, прогноз всё равно не назовёшь позитивным. Как минимум по той причине, что с 1 января 2019 года НДС повысится с 18 до 20%. По словам министра финансов Антона Силуанова, это разгонит инфляцию до 4,5% вместо ожидаемых ранее 3%. Ну а продукты подорожают ещё больше. Во всяком случае пример с "Перекрёстком" указывает именно на это. Газировка и вовсе дополнительно может подорожать на 20%. В ноябре экспертный совет при правительстве в рамках госпрограммы "Укрепление общественного здоровья" предложил ввести 20-процентный акциз на сладкую воду. Минздрав РФ поддержал инициативу.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
23 декабря 2018 19:12
Чиновница ушла в отставку после проведенной прокуратурой проверки. Социум
102
23 декабря 2018 16:20
В масштабном мероприятии приняли участие 170 автомобилей, 10 из которых патрульные автомобили ГИБДД. Социум
345
23 декабря 2018 15:45
В этом году для воспитанников комплексного центра социального обслуживания населения «Янтарь» добрым Дедом Морозом стали сотрудники Сергиевского отдела... Социум
139
Здравоохранение
22 декабря 2018 21:11
22 декабря министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов представил коллективу Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со... Здравоохранение
647
21 декабря 2018 16:13
Впервые и жители губернии (взрослые и дети) с заболеваниями, вызывающими нарушение функции дыхания, и нуждающиеся в проведении по медицинским показаниям... Здравоохранение
360
21 декабря 2018 13:39
Программа реализуется в Самарской области с 2018 года. Здравоохранение
271
Новости медицины
18 декабря 2018 17:39УЗИ печени. Показания и подготовка к процедуре
Ультразвуковое исследование внутренних органов – одно из действенных информативных и точных способов диагностики различных заболеваний и патологий. Новости медицины
138
17 декабря 2018 18:16
Когда вы решитесь приобрести автомобиль, нужно будет и получить водительское удостоверение. Новости медицины
168
17 декабря 2018 17:47
В наше время, борьба с волосами на теле - острый вопрос и для мужчин, и для женщин. Этот процесс требует профессионального подхода и качественной... Новости медицины
105
Туризм
21 декабря 2018 10:48
Кроме того, туристы лишатся возможности повторно получить подобную визу без собеседования Туризм
199
20 декабря 2018 14:01
А вот логистика путешественников из Уфы и Казани осложнилась. Туризм
334
19 декабря 2018 10:06
Лидером опроса стала гора Стрельная. Туризм
618
Образование
22 декабря 2018 16:35
В Минпросвещения считают, что нужно восстанавливать связи между старшим и молодым поколениями учителей. Образование
763
22 декабря 2018 11:17
Одной из проблем современных старшеклассников и студентов была названа их низкая финансовая грамотность. Образование
489
21 декабря 2018 22:36
В 2016 году средняя зарплата московского учителя составляла 77,6 тысячи рублей, а в 2017-м — 85,9 тысячи рублей. Образование
470
Культура
21 декабря 2018 11:19
Она расположится в галерее «Новое пространство». Культура
240
20 декабря 2018 12:27
Делегация Самарской области отправится в Москву 22 декабря. Культура
234
20 декабря 2018 11:33
Уроженка Самары Марина Ишина расскажет о рождественской барочной музыке. Культура
249
Мода
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
234
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
488
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
735
Видео
23 декабря 2018 11:38
На данный момент всего известно о 62 погибших, 584 пострадали. В мире
913
21 декабря 2018 10:57
С начала декабря идёт подготовка трассы на базе "Чайка". Спорт в регионе
220
20 декабря 2018 09:59
Теперь с 38-летним мужчиной разбираются и полиция, и ФСБ. Криминал
261
15 декабря 2018 11:24
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. В мире
1862
8 декабря 2018 12:59
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября. В мире
731
8 декабря 2018 10:59
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд. В стране
1126
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1228
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1081
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1456
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1844
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1950
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3176
Мероприятия