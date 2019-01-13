Как люди пережили инопланетное вторжение 110 лет назад

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Чуть позже прогремел чудовищный взрыв: учёные считают, что его мощность была равна от 10 до 50 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Для сравнения – атомная бомба. уничтожившая Хиросиму, была всего 13-18 килотонн.Последствиями этого взрыва стали поваленные деревья в радиусе 2 000 км, землетрясения за тысячи километров от эпицентра и ударная волна, которая обогнула Землю 4 раза.Что это было?Та катастрофа, поистине всемирного масштаба, до сих пор считается самой загадочной и необъяснимой. Известен лишь один неоспоримый факт сильного взрыва, однако:- разные методы определения эпицентра дают непохожие друг на друга результаты;- до сих пор не найдены обломки взорвавшегося объекта;- форма кратера не похожа на результат столкновения кометы с Землёй.Напоминаю, это был 1908 год. Показания очевидцев сохранились до наших дней, но сбивчивые рассказы простого крестьянина и 2-х братьев-эвенков, чей чум находился недалеко от места взрыва, не вносят ясность в обстоятельства произошедшего."Тут я увидел страшное диво: лесины падают, хвоя на них горит, дым кругом, глазам больно, а телу жарко. Так, что сгореть можно…", - из воспоминаний очевидцев.Первая научная экспедиция отправилась к месту Тунгусского происшествия лишь спустя 19 лет.В 1927 году ученый-минералог Леонид Кулик с группой людей начал изучение произошедшей катастрофы, собирая образцы почвы, описывая природные изменения в районе взрыва и опрашивая местных жителей о случившемся.Увы, несколько экспедиций под руководством этого человека не смогли пролить свет на события Тунгусского феномена. Учёный даже пытался откачивать воду из болота, которое возможно образовалось в кратере от удара небесного тела, но безрезультатно.Ни одного кусочка метеорита так и не было найдено.На сегодняшний день среди множества различных, зачастую совершенно фантастических теорий, выделяются всего четыре.Каждая из них имеет право на существование, подтверждена некоторыми фактами, но ни одна не является единственно верной.Самая распространённая версия случившегося. По мнению приверженцев этой теории, комета состояла из космической пыли и льда, поэтому полностью растаяла при входе в атмосферу.Доводы за:1. В слое почвы тех лет обнаружены изотопные аномалии углерода и водорода, которые могут принадлежать только ледяной комете.2. Есть мнение, что в Землю врезалась часть кометы Энке, потому что орбиты тунгусского объекта и метеорного потока бета-Таурид, связанного с кометой Энке, частично совпадают.Доводы против:1. Траектория падения шла под углом 50 градусов к поверхности Земли, что не свойственно полету космических объектов природного происхождения.2. Метеорит больших размеров, двигаясь по такой траектории из космоса, должен был оставить после себя фрагменты, которые так и не были обнаружены по сей день.По описаниям очевидцев и последующим фотографиям первых научных экспедиций, происшествие очень напоминает ядерный взрыв, который произошёл в воздухе над поверхностью Земли.Доводы за:1. Характер поваленных и обгоревших деревьев, свидетельские описания горящих одежд, громких звуков, дыма и ударной волны."Вдруг над горой, где уже упал лес, стало сильно светло, и, как бы тебе сказать, будто второе солнце появилось, русские сказали бы: «Вдруг неожиданно блеснуло», глазам больно стало, и я даже закрыл их. Похоже было на то, что русские называют «молния». И сразу же был агдыллян, сильный гром", - из воспоминаний очевидцев.Доводы против:1. На месте катастрофы нет никаких признаков радиационного заражения.2. Очевидцы рассказывали, что «громких хлопков» было несколько.3. В 1908 году ядерных бомб и зарядов попросту не существовало. Первый ядерный реактор был создан лишь в 1942 году, первое ядерное взрывное устройство было испытано в 1945 году.Несмотря на абсолютную бездоказательность этой теории, её сторонники приводят довольно любопытные доводы.Доводы за:1. По рассказам свидетелей, объект летел по сложной изогнутой траектории. Пролетев над рекой Леной с востока на запад, он сделал вираж почти на 90 градусов и полетел с юга на север. Всё это непохоже на движение природного характера.2. Инопланетный корабль мог быть оснащен двигателем с электромагнитной тягой, работающим при помощи сверхпроводников – накопителей энергии.При перегреве сверхпроводников произошёл взрыв, который буквально распылил корабль. Косвенным подтверждением этого являются лучевые ожоги деревьев в районе происшествия.Доводы против:1. Существование инопланетян не доказано.2. Частицы и фрагменты корабля должны были сохраниться и быть обнаружены за прошедшие годы и десятки экспедиций.Думаете, инопланетяне – фантастическая теория? Ха! Есть мнение, что тунгусский взрыв ни что иное, как результат неудачного эксперимента самого Николы Теслы.Доводы за:1. Свои опыты по передаче электричества по воздуху на большие расстояния учёный проводил как раз во время Тунгусского взрыва.2. Тесла утверждал, что передавать электричество по воздуху можно с помощью молний.Доводы против:1. Данные опыты не были опубликованы и остались лишь теорией.2. При всей своей гениальности, вряд ли Никола Тесла подчинил себе природные явления, к которым относится молния.Небольшая группа российских учёных предложила свою версию случившегося в далёком 1908 году.По их мнению, никакого метеорита вообще не было: причиной катастрофы стал взрыв природного газа метана.Тысячи кубометров этого газа копились под землёй, создав повышенную напряжённость земной коры. В результате образовался кратер, и газ вышел на поверхность.Мгновенно увеличившись в объёме в 200 раз, метан спровоцировал столь мощный взрыв. После на месте кратера образовалось болото, благодаря грунтовым водам и конденсату, который появился при сгорании метана.Какая версия верная, что случилось в тот далёкий летний день – однозначного ответа нет до сих пор. Несмотря на развитие техники, человечество по-прежнему бессильно разгадать загадку Тунгусского взрыва.Радует лишь то, что катастрофа произошла в безлюдном районе. Примерная траектория полёта предполагаемого объекта была такова, что через 4 часа взрыв мог произойти прямо над Санкт-Петербургом, что полностью уничтожило бы этот прекрасный город и стало причиной многих человеческих смертей.Фото: соцсети