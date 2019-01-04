Как избавиться от ненужных подарков и заработать на этом
4 января 2019 16:23
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Главное — не подарок, а внимание. Это распространённое выражение становится настоящим девизом многих покупателей перед Новым годом. В результате такое "внимание" может обернуться заботами для того человека, которому предназначался подарок.
После праздника бесполезные подарки, как правило, отправляются на полки сервантов или складируются где-нибудь в углу, только занимая место. Выбросить рука не поднимается, а место освободить надо. После этого хватаешься за голову и думаешь, как найти правильный выход из этой ситуации.
Самый простой способ — передарить. В этом случае надо быть осторожнее и избегать передаривания в узком кругу друзей, чтобы не попасть в неловкую ситуацию. Но ненужную вещь можно выставить и на сайт продаж. Так, например, российский сервис бесплатных объявлений "Юла" каждый год после праздников или распродаж подводит итоги роста количества объявлений в популярных категориях.
По статистике за 2018 год, после 8 Марта на сайте увеличилось количество объявлений от женщин, которые выставляли на продажу бытовую технику и товары для дома. А мужчины, в свою очередь, после 23 Февраля продавали одежду. После Нового года ажиотаж намного больше, чем после гендерных праздников, ведь и количество ненужных подарков фактически вырастает вдвое.
— В начале 2018 года мы провели опрос и выяснили, что после праздников сайты объявлений становятся местом, где люди избавляются от подарков, которые не пришлись им по душе. 15% женщин и 10% мужчин признались, что хотя бы раз в жизни так поступали, — рассказали Лайфу представители российского сервиса бесплатных объявлений "Юла".
Также представители сервиса отметили, что увеличивается рост продаж ненужных вещей во время проведения ежегодных акций. Например, в "чёрную пятницу" 2018 года на четверть выросла доля инвентаря для зимнего спорта, бытовой техники — на 23% и аксессуаров для телефонов и планшетов — на 21%. Также в эти дни размещали много объявлений о продаже игровых приставок, карт памяти, планшетов, зарядок, компьютеров и аксессуаров для них, косметики.
Размещать подарки на сайтах бесплатных объявлений советует и Наталья Розина, президент Автономной некоммерческой организации "Центр поддержки эколого-социальных программ "Устойчивое развитие". Правда, продажа в режиме онлайн отнимает время, зато на вырученные деньги вы действительно сможете купить себе что-то полезное.
По словам Натальи Розиной, ненужную вещь всегда можно отдать на пожертвование, если среди ваших знакомых некому её передарить. Для этого существуют благотворительные организации, детский приют или сайты, где вещи можно отдать даром.
— Можно поискать благотворительный магазин, который реализует подаренные вещи, а выручку передаёт в благотворительные фонды. В некоторые благотворительные организации можно жертвовать даже такие вещи, которые невозможно сдать или продать, например, новое нижнее бельё или постельные комплекты. Для начала лучше созвониться или списаться с организацией и уточнить, что они готовы принять в дар, — пояснила Лайфу президент центра "Устойчивое развитие" Наталья Розина.
Если гости, от подарков которых вы пытаетесь избавиться, часто к вам заглядывают, то и здесь можно попасть в нелепую ситуацию после вопроса "Пользуешься ли ты моим подарком?". Наталья Розина считает, что в этом ничего постыдного нет и не надо стесняться признаться знакомым, что избавились от их презента.
— После того как подарок вручён, он становится вашей собственностью, и вы вольны делать с ним всё, что угодно. Поэтому, если ваша тётушка через год вспомнит про подаренные ею бокалы, можете смело сказать ей, что вы не пьёте из рюмок и поэтому поменяли их на пивные кружки. И обязательно искренне поблагодарите её за то, что она помогла вам обзавестись столь нужной для вас вещью, — говорит Наталья Розина.
Она также отметила, что желанные вещи всё-таки лучше обсуждать с родственниками или друзьями. Во-первых, не нужно уже будет ломать голову, что дарить. Во-вторых, от подарка потом не нужно будет избавляться.
— Подарки, которые нам не нужны, — это, по сути, мусор. Ведь они занимают место не только в нашем доме, но и в нашей голове. А подарок должен приносить радость и воодушевлять. Поэтому проще и лучше составлять списки заранее и делать это не только к Новому году, но и к другим праздникам, — советует Наталья Розина.
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