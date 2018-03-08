Как борются с гололёдом в России ? Что опаснее для нашей обуви - обычная соль или новейшие реагенты?
8 марта 2018 22:31
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Мы взяли 4 образца реагентов, которыми обрабатывают улицы зимой, из разных уголков страны: Перми, Казани, Петербурга и Москвы, и сдали в лабораторию. Есть ли в них что-то опасное? Подождем результатов. В теории, ничего плохого в составе быть не должно — все регламентировано и тщательно разработано.
В Москве основные компоненты — это хлорид натрия (т.е. пищевая соль), хлорид кальция (пищевая добавка Е509, считается безвредной). Плюс с учетом температуры и поверхности применения добавляются составы, уменьшающие коррозию — в основном соли муравьиной кислоты, и вещества для улучшения сцепления — крошка из мрамора и гранита.
Песок в столице давно запрещен, как и более грязная техническая соль, известная как галит. Итоговой комплексной смесью обрабатывают проезжую часть — применяя в жидком виде при температуре до -8, и в сухом, если холоднее. Для пешеходных дорожек состав другой — он разработан вместе с Институтом кожевенно-обувной промышленности. В основе биоразлагаемый формиат натрия (соль муравьиной кислоты), немного пищевой соли и изрядное количество белой мраморной крошки! Ее, кстати, везут из Челябинской области.
Проблема в том, что некоторым регионам не хватает денег на современные реагенты, а где-то не соблюдаются нормативы. Положено, например, рассыпать смеси из расчета 100 г/м², а делают на глазок…
Еще бывает, что коммунальщики сыплют на тротуары то, что предназначено только для проезжей части. Такой рассол обуви вряд ли понравится. Мы решили узнать, что будет с парой новых кожаных ботинок, если покрыть их концентратом против льда. Правый мы обработали агрессивной технической солью — которую использовали на улицах Москвы в прошлом. А на левый нанесли примерно то же, что сыплют и льют на проезжую часть сейчас. Оставляем на неделю. Результат удивил!
С обувью не случилось ровным счетом ничего! Отмыв ее, мы повторили эксперимент, но итог прежний: пара, как новая. Все дело в воске, которым покрывают кожу на фабрике. Если и дома обрабатывать обувь защитными средствами, она прослужит дольше. Чтобы меньше скользить, подошва должна быть из термоэластопласта и ни в коем случае не из полиуретана — он дубеет на морозе и быстро теряет сцепление. Рисунок подошвы тоже важен.
А как обувать автомобиль? В этом году новых аргументов прибавилось у поклонников шипованной резины. Коллеги из журнала «Авторевю» провели очередную серию тестов. Скорость 85 км/ч, минус 2 градуса, чистый асфальт. Тормозной путь шипованных покрышек оказался короче «липучек» почти на 2 метра. Что уж говорить про лед? Здесь шипы выиграли больше 10 метров!
Но вернемся к исследованию реагентов: в образцах не оказалось ничего, что могло бы причинить серьезный вред здоровью или окружающей среде. Да, соль, особенно хлорид натрия, материал агрессивный, но это то же самое, что стоит на наших кухнях. Чтобы сохранить обувь, ее нужно защищать, лапки животных прятать в ботиночки или тщательно мыть после прогулки.
Есть исследования, подтверждающие факт засоления почв и сточных вод весной, но если использовать реагенты по технологии, то катастрофы не случается. Ну и, в конце концов, пока ничего лучше все равно не придумано — а спасать зимой жизни и здоровье тысяч водителей и пешеходов как-то надо!
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