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Новости /  Общество /  Социум  

"Как бетонный блок на груди". Овчинин рассказал о перегрузках при аварии "Союза"

16 октября 2018 23:57
98
По словам космонавта, на тренировках они испытывали и куда более серьёзные нагрузки.
Космонавт Алексей Овчинин сообщил в интервью каналу RT, что чувствовали члены экипажа "Союза" во время аварии. Он назвал терпимыми перенесённые перегрузки в 7g, передает life.ru.

— С чем это можно сравнить? С тем, как будто вам поставили на грудь бетонный блок. Перегрузка семь единиц значит, что вес данного блока будет равен семи вашим весам, — отметил он.

Космонавт отметил, что на тренировках они испытывали и более серьёзные нагрузки. По его словам, в такой ситуации экипажи всегда знают, что нужно делать.

Овчинин также рассказал о том, как его американский коллега отреагировал на случившееся.

— Ник, надо сказать, был молодцом. <...> в общем-то, я не видел испуга на его лице, — сказал он.

Напомним, 11 октября вскоре после запуска у ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблём "Союз МС-10" произошла авария двигателя, в результате чего экипаж аварийно приземлился в Казахстане. 
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Комментарии



Социум
16 октября 2018  23:57
По словам космонавта, на тренировках они испытывали и куда более серьёзные нагрузки.
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