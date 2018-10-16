"Как бетонный блок на груди". Овчинин рассказал о перегрузках при аварии "Союза"
16 октября 2018 23:57
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— С чем это можно сравнить? С тем, как будто вам поставили на грудь бетонный блок. Перегрузка семь единиц значит, что вес данного блока будет равен семи вашим весам, — отметил он.
Космонавт отметил, что на тренировках они испытывали и более серьёзные нагрузки. По его словам, в такой ситуации экипажи всегда знают, что нужно делать.
Овчинин также рассказал о том, как его американский коллега отреагировал на случившееся.
— Ник, надо сказать, был молодцом. <...> в общем-то, я не видел испуга на его лице, — сказал он.
Напомним, 11 октября вскоре после запуска у ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблём "Союз МС-10" произошла авария двигателя, в результате чего экипаж аварийно приземлился в Казахстане.
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