Кадастровая палата Самарской области примет участие в Едином дне консультаций Росреестра

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Если формат проведения Единого дня консультаций будет востребован у населения, такая акция может стать регулярной, - сообщилив ведомстве.Отметим, что акция, которая будет проведена по инициативе Росреестра впервые, пройдет одновременно на всей территории страны. Вмероприятии, приуроченном к 10-летию образования ведомства и 20-летию создания в Российской Федерации системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, примут участие все территориальные подразделения Росреестра и филиалы Федеральной кадастровой палаты.Одна из основных целей мероприятия - масштабное информирование граждан о государственных услугах Росреестра, способахи формах их получения, а также о видах обратной связи с ведомством.Особое внимание в ходе консультаций предполагается уделить популяризации возможностей получения услуг Росреестра в электронномвиде.Кроме того, в рамках этого мероприятия любой житель губернии сможет обратиться в ближайший офис региональной Кадастровой палатыили Управления Росреестра по Самарской области и получить консультацию специалистов данных структур, сообщает пресс-служба администрации Самары.