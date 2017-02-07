Кадастровая палата Самарской области подвела итоги работы за 2016 год

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За 2016 год в адрес филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Самарской области поступило порядка 1 млн. 275 тыс. обращений в части кадастрового учета и государственной регистрации. Так, число заявлений на проведение учетных действий и запросов о выдаче информации из государственного кадастра недвижимости увеличилось на 4,5% и достигло 1 млн. 115 тыс. обращений. Самой популярной услугой по традиции стало предоставление сведений государственного кадастра недвижимости, в минувшем году специалистами филиала было отработано порядка миллиона запросов.Особый интерес проявляли жители губернии к электронным услугам, предоставляемым Кадастровой палатой, количество таких обращений увеличилось в 2016 году более чем на 20%. Самый значительный темп прироста продемонстрировала постановка на кадастровый учет в электронном виде. Объем заявлений повысился с 48% в январе до 84% в декабре 2016 года, сообщает пресс-служба ведомства.Кроме того, на протяжении года филиал планомерно передавал полномочия по приему-выдаче документов многофункциональным центрам региона, параллельно закрывая свои фронт-офисы. Специалистами Кадастровой палаты было принято в 3 раза меньше заявлений о проведении регистрационных действий и в 1,5 раза меньше запросов на выдачу сведений из Единого государственного реестра прав (ЕГРП) по сравнению с объемами 2015 года. Та же тенденция наблюдалась и в части кадастрового учета.В рамках выездного приема-выдачи документов было осуществлено порядка 1000 выездов к собственникам, принято и выдано более 3000 пакетов документов. Наибольшим спросом, как и в минувшие годы, эта услуга пользовалась у физических лиц.