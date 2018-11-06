Кадастровая палата Самарской области переходит на электронный архив

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Кадастровые дела – это документы, на основании которых соответствующие сведения о технических характеристиках объектов недвижимости были внесены в Единый государственный реестр недвижимости.Рост оборота рынка недвижимости приводит к увеличению и объема документов, которые необходимо хранить. Таким образом, сам процесс поиска нужных бумаг в архиве усложняется, а время необходимое для этого – увеличивается.Поэтапный переход от хранения и накопления документов в бумажном виде на современный электронный архив сократит время оформления сделок с недвижимостью. Межведомственное взаимодействие и обслуживание населения по экстерриториальному принципу будет выполняться более оперативно.До конца 2019 года весь бумажный архив Кадастровой палаты Самарской области планируется перевести в электронный вид., заместитель директора Кадастровой палаты Самарской области:«Темпы современной жизни диктуют ритм, за которым мы обязаны поспевать. Операций с недвижимостью становится всё больше, люди хотят максимально оперативно получать информацию и выполнять необходимые действия со своими домами, квартирами, участками. Глобальная «цифровизация» наших бумажных ресурсов необходима. Насколько это кропотливый и монотонный труд поймет любой человек, которому хоть раз доводилось сканировать большой объем документов. Специалистам Кадастровой палаты необходимо создать скан-образы более миллиона кадастровых дел, при этом каждое дело состоит из десятков и сотен страниц», передает пресс-служба филиала ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Росреестра" по Самарской области.