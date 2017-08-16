Кадастровая палата Самарской области ответит на вопросы собственников недвижимого имущества

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Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Самарской области начинает цикл Интернет-консультаций для собственников. Оформление недвижимости по традиции представляется самарцам и жителям региона трудоемким и весьма не простым процессом. Если у вас возникли вопросы в части проведения кадастрового учета, использования электронных услуг и сервисов Росреестра, если вы не знаете, как выбрать кадастрового инженера, или не можете решить, стоит ли межевать свой земельный участок, спросите у специалиста филиала.Сотрудники Кадастровой палаты в течение недели будут отвечать на вопросы собственников Самарской области. Интернет-консультация проводится с 16 по 22 августа. Вопросы нужно направлять на адрес электронной почты: pr_fkp@mail.ru (с пометкой "Интернет-консультация"). Оставить сообщение можно также в Твиттере (аккаунт @pr_fkp). Ответы будут подготовлены в срок не позднее двух рабочих дней с момента поступления вопроса.