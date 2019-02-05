Качество атмосферного воздуха в микрорайоне «Волгарь» соответствует гигиеническим нормативам

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Очередной отбор проб произведен 5 февраля 2019 года на улице Осетинская при восточном направлении ветра с 00.00 до 00.30. При анализе проб атмосферного воздуха выявлено наличие загрязняющих веществ, однако их содержание не превысило предельно-допустимых концентраций (ПДК)*. Качество атмосферного воздуха соответствовало гигиеническим нормативам, установленных для городских поселений.Отбор проб воздуха и их анализ производится аккредитованной лабораторией подведомственного министерству лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области ГБУ СО «Природоохранный центр» по заказу администрации городского округа Самара.Маршрутные наблюдения за качеством атмосферного воздуха в микрорайоне «Волгарь» Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара регулярно проводятся по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в связи с обращениями жителей.В случае выявления фактов загрязнения воздуха в ходе вечерних и ночных маршрутных наблюдений, вся информация в оперативном порядке будет направлена министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в уполномоченные органы надзора для её анализа и принятия решения, передает пресс-служба облправительства.* ПДК — концентрация химических элементов и их соединений в окружающей среде, которая при повседневном влиянии в течение длительного времени на организм человека не вызывает патологических изменений или заболеваний.