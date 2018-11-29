Я нашел ошибку
Главные новости: 
Она набрала 59,52% голосов, сообщает ЦИК страны после обработки 100% бюллетеней.
На выборах президента Грузии впервые победила женщина
Виолончель была изготовлена в XVIII веке итальянским мастером Джованни Гваданини, который был учеником Антонио Страдивари. Ростропович купил её в 2000 году. Этот инструмент был мечтой всей жизни музыканта.
Виолончель Ростроповича продали на аукционе в Лондоне за $2,48 млн
В настоящее время концепция нового формата СГОАН обсуждается, проводятся переговоры и решаются вопросы финансирования.
СГОАН могут присоединить к СамГТУ
Стоимость билетов будет одинаковой при наличном и безналичном расчёте.
В Самаре до 28 рублей повысится стоимость проезда в общественном транспорте
У Кремля нет официальной информации об отмене встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Российский лидер в настоящее время летит в Аргентину.
Кремль отреагировал на решение Трампа отменить встречу с Путиным
Решение он объяснил тем, что Россия не вернула украинские корабли и моряков после конфликта в Керченском проливе.
Трамп отменил встречу с Путиным в рамках саммита G20 в Аргентине
Но в кафе пришли с проверочной закупкой полицейские...
В кафе «Тимур» на 1045-м километре трассы М5 открыли свою маленькую теневую игорную зону
Александра Устинова, который в последнее время занимался раскруткой нескольких телеграм-каналов, задержали оперативники УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области либо их коллеги из ФСБ около гостиницы «Хаятт» в Екатеринбурге.
Силовики задержали известного уральского «телеграмера» Александра Устинова
сегодня  Пятница, 30 ноября, 00:11
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -15 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 30/11:
USD 66.63
-0.31
EUR 75.89
0.37
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Кабмин разрешил водителям не устанавливать знак "Шипы" на автомобили

29 ноября 2018 19:28
132
Также правительство приравняло лиц в инвалидных колясках к пешеходам.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в правила дорожного движения, которыми, в частности, отменяется обязанность водителей устанавливать знак "Шипы" на автомобили в связи с потерей его актуальности. Документ опубликован в четверг на сайте правительства, передает ТАСС.

"Исключается обязанность водителя устанавливать опознавательный знак "Шипы" на механических транспортных средствах, имеющих шипованные шины", - говорится в пояснительной записке к постановлению. Отмечается, что знак потерял актуальность, так как на данный момент динамические характеристики движения автомобиля в значительной мере определяются другими факторами: его конструкцией, степенью загруженности, наличием современных тормозных систем и так далее, а значит, установка знака не позволяет судить о вероятном движении автомобиля, особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия.

Документом дополнительно закрепляется соблюдение водителем необходимых мер предосторожности при нахождении на проезжей части при ДТП.

"Проблема наличия знака "Ш" на заднем стекле транспортного средства волновала большинство автомобилистов, в чем я мог убедиться в том числе в рамках встреч с гражданами", - сказал ТАСС депутат Госдумы Сергей Боярский, который ранее обращался в МВД с просьбой уточнить, когда будет отменено требование для водителей наклеивать на автомобили знак "Шипы" и, соответственно, упразднены штрафы за его отсутствие. "Важно, что граждане, исполнительная и законодательная власть вместе с экспертным сообществом разделили общую позицию по этой теме, и благодаря оперативной работе вместе мы смогли выйти на отмену этого избыточного правила", - подчеркнул он.

Возможности для инвалидов

Кабмин также приравнял лиц в инвалидных колясках к пешеходам. "Внесенными в правила изменениями также уточнено понятие "пешеход". К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, приводимых в движение двигателем", - говорится в сообщении.

Кроме того, подписанным постановлением инвалидам дается больше возможности для парковки. Так, действие знаков 3.28 "Стоянка запрещена", 3.29 "Стоянка запрещена по нечетным числам месяца" и 3.30 "Стоянка запрещена по четным числам месяца" не будет распространяться на машины, управляемые инвалидами всех групп инвалидности, перевозящие инвалидов, в том числе детей-инвалидов, если на автомобилях установлен опознавательный знак "Инвалид". Ранее такой возможностью могли воспользоваться только инвалиды I и II группы. По данным федерального реестра инвалидов, на 1 января 2018 года в России проживало 4,4 млн инвалидов III группы.

Оформление ДТП по европротоколу

Правительство также скорректировало порядок действий водителей на месте ДТП в связи с возможностью оформления документов без участия ГИБДД (в рамках европротокола), таким образом приведя ПДД в соответствие с изменениями, ранее внесенными в законодательство касательно данной процедуры. Изменениями, в частности, была предусмотрена возможность оформления документов о ДТП без участия сотрудников полиции независимо от наличия у участников разногласий относительно его обстоятельств (страховое возмещение производится в пределах 100 тыс. рублей), а для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей была предусмотрена возможность фиксации и передачи страховщикам информации о ДТП с помощью мобильных приложений (до 400 тыс.рублей). 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
29 ноября 2018  23:30
Виолончель была изготовлена в XVIII веке итальянским мастером Джованни Гваданини, который был учеником Антонио Страдивари. Ростропович купил её в 2000 году. Этот инструмент был мечтой всей жизни музыканта.
Виолончель Ростроповича продали на аукционе в Лондоне за $2,48 млн
Виолончель была изготовлена в XVIII веке итальянским мастером Джованни Гваданини, который был учеником Антонио Страдивари. Ростропович купил её в 2000 году. Этот... Социум
32
29 ноября 2018  21:08
После госпитализации врачи констатировали аллергическую реакцию на парафенилендиамин (используется при изготовлении красителей).
Из-за краски для волос у француженки деформировалась голова
После госпитализации врачи констатировали аллергическую реакцию на парафенилендиамин (используется при изготовлении красителей). Социум
316
29 ноября 2018  19:28
Также правительство приравняло лиц в инвалидных колясках к пешеходам.
Кабмин разрешил водителям не устанавливать знак "Шипы" на автомобили
Также правительство приравняло лиц в инвалидных колясках к пешеходам.   Социум
127
Весь список

Здравоохранение
29 ноября 2018  20:20
Медицинские работники подготовили для жителей Самарской области рекомендации, как уберечь здоровье в морозы, что лучше надеть перед выходом на улицу, как правильно питаться и какие меры профилактики принять сердечникам, чтобы избежать обострения болезни.
Как уберечь здоровье в морозы
Медицинские работники подготовили для жителей Самарской области рекомендации, как уберечь здоровье в морозы, что лучше надеть перед выходом на улицу, как... Здравоохранение
205
29 ноября 2018  20:11
В областном кардиодиспансере министр совместно со специалистами учреждения обсудил текущее состояние кардиологической и кардиохирургической служб области.
Михаил Ратманов посетил медучреждения Самары
В областном кардиодиспансере министр совместно со специалистами учреждения обсудил текущее состояние кардиологической и кардиохирургической служб области.  Здравоохранение
201
29 ноября 2018  19:52
Руководство Самарского клинического СПИД-центра приняло участие в IV Всероссийском форуме.
В Москве прошел Всероссийский форум по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции
Руководство Самарского клинического СПИД-центра приняло участие в IV Всероссийском форуме.   Здравоохранение
148
Весь список
Новости медицины
29 ноября 2018  13:16
ДНК Анализ
ДНК Анализ
 ДНК или дезоксирибонуклеиновая кислота присутствует в организме всех живых существ. У человека она определяет все наследственные черты, полученные от... Новости медицины
30
25 ноября 2018  11:25
Остеохондроз: суть, симптомы и последствия
Остеохондроз: суть, симптомы и последствия
 Сегодня многие люди имеют проблемы со здоровьем. К сожалению, далеко не все болезни легко вылечить.  Новости медицины
89
16 ноября 2018  10:00
Специалисты больницы им. Н.И. Пирогова провели прием пациентов в «Большеглушицкой ЦРБ»
Специалисты больницы им. Н.И. Пирогова провели прием пациентов в «Большеглушицкой ЦРБ»
 В четверг, 15 ноября, состоялся выезд «узких» медицинских специалистов ГБУЗ «Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова» в ГБУЗ... Новости медицины
312
Весь список
Туризм
29 ноября 2018  12:35
40% туристов не полетят в Египет, даже если его окончательно откроют После закрытия направления многие по-прежнему на сайте ищут туры в Египет
40% туристов не полетят в Египет, даже если его окончательно откроют
После закрытия направления многие по-прежнему на сайте ищут туры в Египет. Туризм
1482
27 ноября 2018  11:41
46% путешественников терпимо относятся к селфи, если их не задевают селфи-палкой
46% путешественников терпимо относятся к селфи, если их не задевают селфи-палкой
11% ответили, что всегда и везде в путешествиях делают селфи. Туризм
207
27 ноября 2018  10:37
Между Россией и Ямайкой вступает в силу безвизовый режим
Между Россией и Ямайкой вступает в силу безвизовый режим
Стороны ведут постоянный диалог для беспроблемного вступления в силу безвизового соглашения. Туризм
245
Весь список
Образование
29 ноября 2018  22:56
В настоящее время концепция нового формата СГОАН обсуждается, проводятся переговоры и решаются вопросы финансирования.
СГОАН могут присоединить к СамГТУ
В настоящее время концепция нового формата СГОАН обсуждается, проводятся переговоры и решаются вопросы финансирования.  Образование
107
29 ноября 2018  18:54
Особенности получения академического отпуска студенткой
Особенности получения академического отпуска студенткой
 Не секрет, что многие студентки вузов и техникумов, во время обучения выходят замуж и рожают детей. Конечно, появление новой семьи в стране, это хорошо, и даже... Образование
24
29 ноября 2018  17:37
Задача участников – преодолеть сложнейший технологический барьер мирового уровня, разработав водородные топливные элементы с заданными характеристиками мощности, энергоплотности и массы, а затем протестировать их на мультикоптерной платформе.
Инженеры из Самары посоревнуются в конкурсе на разработку водородного двигателя с призовым фондом 60 млн рублей
Задача участников – преодолеть сложнейший технологический барьер мирового уровня, разработав водородные топливные элементы с заданными характеристиками... Образование
168
Весь список

Культура
29 ноября 2018  18:51
Интересные факты о Москве
Интересные факты о Москве
 Практически каждый человек, проживающий в Москве, интересуется в определенной степени новостями своего города.  Культура
23
29 ноября 2018  15:32
30 ноября в Тольяттинском театре кукол пройдет праздничное торжество.
Тольяттинский театр кукол отмечает 45-летие со дня основания
30 ноября в Тольяттинском театре кукол пройдет праздничное торжество.  Культура
187
29 ноября 2018  12:49
Самарцев приглашают на еврейский праздник Ханука
Самарцев приглашают на еврейский праздник Ханука
Будет зажжен светильник и устроен праздничный концерт для взрослых и детей. Культура
162
Весь список
Мода
26 октября 2018  22:36
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
 Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
320
16 августа 2018  01:30
Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
 Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году.  Мода
623
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
1696
Весь список


Видео
14 ноября 2018  12:52
В Индонезии
В Индонезии "взбесилось" колесо обозрения, переворачивая кабинки с людьми
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону.
В мире
585
9 ноября 2018  11:22
В «Самарской области в магазине упала витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
В «Самарской области в магазине обрушилась витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
К счастью, никто не пострадал.
Происшествия
532
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
985
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
1079
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
1016
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
1060
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
899
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
861
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1290
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1673
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1700
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2871
Весь список

Мероприятия
В Самаре пройдет традиционная благотворительная акция «Ёлка желаний»
Тольяттинский театр кукол отмечает 45-летие со дня основания
Предприниматели из Самары узнали, как улучшить финансовые показатели бизнеса на примере компании по продаже брюквы
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные