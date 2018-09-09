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Новости /  Общество /  Социум  

КВН-марафон в Струковском саду

9 сентября 2018 14:01
73
9 сентября с 15:00 в летнем театре.
КВН-марафон в Струковском саду 9 сентября с 15:00 в летнем театре.

Искрометный юмор от корифеев движения и множество школьных и студенческих команд КВН.

Заряд хорошего настроения гарантирован, передает пресс-служба горадминистрации.  
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Комментарии



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