К воспитанникам одного из самарских социальных учреждений пришел Полицейский Дед Мороз

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По традиции, на новогоднее представление в подшефное социальное учреждение для малышей приехали заместитель начальника отдела полиции №3 Управления МВД России по г. Самаре Игорь Иванов и руководитель подразделения по делам несовершеннолетних Анна Путько.В назначенное время под музыку малыши вместе с гостями прошли в актовый зал, где уже стояла и ждала их красавица Елка. Ребята старательно выводили фигуры танца, кружась в «Зимнем вальсе». Их выступления прерывались только бурными аплодисментами. Маленькие участники праздничного действия, как оказалось, выучили и стихотворения.Сотрудники полиции поздравили ребят с Новым годом и вручили несовершеннолетним полезные для их развития игрушки. Закончилось мероприятие совместным фото малышей, их воспитателей и гостей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области