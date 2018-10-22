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К утру 22 октября количество регистраций на конкурс #ЛидерыРоссии перевалило за отметку в 166 тысяч, сообщает Департамент информационной политики Самарской области.Самарцев приглашают принять участие в конкурсе.Призом является 1 миллион рублей и год наставничества от топ-менеджеров.Ранее губернатор Самарской областипризвал земляков к участию в конкурсе #ЛидерыРоссии. Напомним, заявку можно подать до 24 октября на сайте https://xn--j1ab.xn--d1achcanypala0j.xn--p1ai/registrationлк.лидерыроссии.рф/registration