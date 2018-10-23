К своему профессиональному празднику самарские таможенники провели пресс-конференцию по выявлению контрафактных товаров

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Начальник отдела таможенного контроля после выпуска товаров службы ТКПВТ Самарской таможни Вячеслав Юртаев рассказал журналистам, что в рамках работы мобильной группы по недопущению проникновения на территорию Российской Федерации продукции с признаками контрафактности в конце сентября были выявлены в одном из транспортных средств наручные часы, маркированные двенадцати известными товарными знаками. Весь товар, который составил более 4000 штук, следовал из Кыргызской Республик в Москву.Представители правообладателей подтвердили незаконное использование товарных знаков на выявленной продукции, компания Adidasоценила ущерб в 600 тысяч рублей. Представитель компании Christian Dior за 780 единиц товара общий ущерб обозначила почти 349 миллионов рублей, где стоимость одних часов порядка 448 тысяч рублей.Также как яркий пример борьбы с контрафактной продукцией, журналистам были продемонстрированы итоги последнего выявлениявысокотехнологической техники – турбонагнетатели для военной и авиационной промышленности. 36 данных изделий были обнаружены самарскими таможенниками в ходе проведения таможенного досмотра транспортного средства, следовавшего из Республики Казахстан в Москву.Во время пресс-конференции высокую значимость данного выявления пояснил начальник отдела по контролю за ввозом и оборотов товаров службы ТКПВТ Самарской таможни Сергей Бибиков.Он отметил, что данные турбонагнетатели предназначались для ввода их в эксплуатацию в строительной, военной и авиационной отраслях промышленности, от них зависела бы безопасность людей.Самарской таможней с начала года по результатам проведенных таможенных досмотров выявлено более 200 тысяч единиц товаров, обладающих признаками контрафактной продукции. Согласно заявлений представителей правообладателей, ущерб их законным интересам составил более 1 миллиарда рублей, передает пресс-служба Самарской тамижни.Фото: пресс-служба Самарской таможни