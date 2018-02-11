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К середине 2030-х годов численность пенсионеров сравняется с количеством работников, предупреждают экономисты РАНХиГС

11 февраля 2018 12:51
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Однако повышение пенсионного возраста снижает шансы россиян не только дожить до пенсии, но и найти работу.
Как сообщает РБК, пенсионный возраст в России нужно повышать: если все оставить как есть, нагрузка на экономику будет увеличиваться, а реальные пенсии будут сокращаться, следует из доклада «Повышение пенсионного возраста: позитивные эффекты и вероятные риски», подготовленного экспертами РАНХиГС — государственной академии, чьи расчеты часто поступают в правительство.

Экономисты Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева разработали четыре сценария повышения пенсионного возраста, оценив их финансовый эффект и социальные риски. Оптимальный вариант в их анализе — увеличение пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин с шагом «плюс три месяца к пенсионному возрасту» ежегодно в первые четыре года реформы, далее — по шесть месяцев ежегодно (см. инфографику).

«Разработки экспертов РАНХиГС всегда анализируются в правительстве, часть из них используется при принятии решений», — сообщил РБК источник в социальном блоке правительства. Например, новые демографические меры по предоставлению семьям ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка и выплат из маткапитала при рождении второго были разработаны именно экспертами РАНХиГС, заявила вице-премьер Ольга Голодец на форуме РСПП 7 февраля. «Я благодарю Академию народного хозяйства, Татьяну Михайловну Малеву, это была ее идея», — сказала Голодец.

Почему пенсионный возраст нужно повысить

Важнейший параметр российской пенсионной системы — это соотношение численности работников, за которых уплачиваются страховые взносы, и численности пенсионеров, отмечают авторы. В 2018 году доля населения старше действующего пенсионного возраста (для мужчин — 60 лет, для женщин — 55) составит 25,5%, к 2030 году она возрастет до 28,3%, следует из среднего варианта демографического прогноза Росстата. Согласно прогнозу Минэкономразвития, к середине 2030-х годов численность пенсионеров сравняется с количеством работников, за которых уплачиваются страховые взносы, а затем и превысит его. Это означает, что уже в 2036 году работающий гражданин будет нести материальную ответственность за себя, свою семью и дополнительно за одного пенсионера, а в дальнейшем — более чем за одного, пишут экономисты РАНХиГС.

Этот разрыв будет увеличиваться из-за «беспрецедентного по масштабам и продолжительности» сокращения экономически активного населения: убыль трудоспособного населения за период с 2017 по 2030 год составит 4 млн человек, по прогнозу Росстата.

Демография — не единственная проблема, утверждают экономисты. В России сформировался значительный теневой сектор экономики, в рамках которого с зарплат не отчисляются взносы в пенсионную систему, что снижает объем ее доходов. Пенсионный возраст в сравнении со странами ОЭСР в России низкий — для мужчин он на четыре года ниже, чем в среднем в Европе, для женщин — на восемь лет. А в результате распространения досрочных пенсий фактический возраст начала выплат меньше законодательного. Наконец, длительность среднего трудового стажа сейчас ниже, чем в середине 1930-х годов, когда был установлен и после этого не менялся текущий пенсионный возраст.

Если пенсионный возраст оставить неизменным, то, по подсчетам экспертов РАНХиГС, для поддержания текущего соотношения среднего размера пенсии и средней зарплаты (около 35%) потребуется повысить ставку страховых пенсионных взносов на 5 п.п. (сейчас тариф составляет 22%), то есть увеличить нагрузку на работодателей. Или увеличить трансферт Пенсионному фонду из федерального бюджета с 2,3% ВВП в 2016 году до 3,6% ВВП к 2050 году. Если ничего этого не делать, пенсия по отношению к зарплате снизится с текущих 35 до 24% к 2050 году. «Такой вариант влечет высокие социальные и политические риски: рост социальной напряженности, еще большее распространение бедности, снижение экономической активности, теневизацию экономики и пр.», — подводят итог экономисты.

Как повышать возраст выхода на пенсию

Главная цель увеличения пенсионного возраста — повысить возможности для роста пенсий и снизить нагрузку пенсионной системы на бюджет и экономику, утверждают авторы расчетов. У пенсионной реформы в России есть серьезные демографические ограничения, оговариваются эксперты.

При действующем пенсионном возрасте 60 лет для мужчин ожидаемая продолжительность их жизни на пенсии составляет около 16 лет, а вероятность дожития 20-летних мужчин до пенсионного возраста равна 68%. При увеличении возраста выхода на пенсию до 63 лет вероятность дожить до этого возраста и долго прожить на пенсии для российских мужчин становится одной из самых низких среди развитых стран (ниже уровня Украины, Болгарии, Литвы и Белоруссии).

У российских молодых женщин сегодня больше шансов дожить до пенсионного возраста (92%), и они дольше живут на пенсии (около 26 лет). При повышении пенсионного возраста женщин до 60 лет показатели России будут на среднем уровне (между Швецией и Словакией), до 63 лет — станут наихудшими среди развитых стран.

Пенсионный возраст следует повысить до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин — это оптимальный сценарий с точки зрения баланса финансовых и социальных последствий, считают экономисты. Повышение должно происходить постепенно, чтобы население и рынок труда смогли лучше адаптироваться. Темпы увеличения пенсионного возраста не должны превышать трех—шести месяцев в год. Финансовый эффект рассчитывался экспертами как изменение баланса доходов/расходов пенсионной системы в сравнении с базовым вариантом, когда пенсионный возраст не меняется.

Эксперты подчеркивают, что власти должны определить прозрачную схему распределения дополнительных поступлений от того, что люди будут работать дольше. Важно объяснить гражданам, что определенная часть вырученных средств будет направлена на увеличение размера пенсий, а не только на экономию средств бюджета. «В противном случае социальное сопротивление населения будет вполне обоснованно, и не исключено, что оно станет непреодолимым барьером на пути дальнейшего реформирования всей пенсионной системы», — указывают экономисты.

Почему пенсионный возраст менять не нужно

Сегодня значительная часть работающих пенсионеров занята на низкооплачиваемых рабочих местах, для них пенсия — это дополнительный к зарплате доход, который помогает поддерживать уровень жизни. В результате повышения пенсионного возраста уровень бедности может возрасти, приводят авторы возможные контраргументы против сценариев. В таком случае государству придется увеличить расходы на социальную защиту населения.

Население России характеризуется плохим состоянием здоровья, и с достижением пенсионного возраста происходит утрата работоспособности. Средняя продолжительность здорового периода жизни для мужчин составляет 61 год, и продлевать пенсионный возраст дальше порога старости нельзя — это приведет к росту смертности, полагает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. По его словам, 50% населения в возрасте 60 лет имеют заболевания, на основании которых можно оформлять пенсию по инвалидности.

Повышение пенсионного возраста создает риски роста безработицы как среди молодежи, так и среди работников старшего возраста, продолжает эксперт. «Возраст дискриминации на рынке труда начинается с 45 лет. 70% лиц, которых оставят на рынке труда, останутся безработными. Рынок труда не сможет переварить этих людей, их некуда устраивать», — сказал РБК Сафонов. Безработица остановит рост зарплат, фонд оплаты труда в динамике начнет отставать от уровня инфляции. «Пенсионные обязательства, которые индексируются по уровню инфляции, будут расти быстрее, чем доходная база пенсионной системы», — предупреждает Сафонов.

Решения нет

Президент России Владимир Путин в декабре 2017 года заявил, что окончательного решения по вопросу повышения пенсионного возраста не принято. По его словам, если такое решение и будет принято, то оно не должно стать «шоковым», а само повышение должно происходить «постепенно и мягко».

Стратегия развития России до 2035 года, разработанная для президента Центром стратегических разработок Алексея Кудрина, содержит предложение о поэтапном повышении пенсионного возраста. «В нашем варианте мы предлагаем повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, для мужчин до 65 лет», — говорил Кудрин в январе 2017 года.

«Решение об изменении пенсионного возраста не принято. Необходимо широкое общественное обсуждение этого вопроса. Минтруд России сотрудничает с широким кругом экспертов по вопросам государственной социальной политики», — сообщили РБК в пресс-службе Минтруда. В Минфине переадресовали запрос РБК в Минтруд. Минэкономразвития не ответило на запрос на момент публикации.


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