К реконструкции проспекта Кирова в Самаре планируют приступить в 2019 году

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Он напомнил, что в четвертом квартале прошлого года был официально введен в эксплуатацию Кировский мост, который пока работает с неполной нагрузкой из-за необходимости расширения проспекта Кирова."Проектная документация разработана. Она будет уточняться, актуализироваться. И рассчитываю что уже в следующем году мы к этому вопросу приступим. Конечно, во многом это будет определяться возможностями регионального бюджета. Но совершенно точно, что это одно из приоритетных направлений развития транспортной инфраструктуры Самарской области", — отметил Дмитрий Азаров.