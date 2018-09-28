К параду подготовиться: началось первое заседание Оргкомитета Парада Памяти-2018.

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Мероприятие пройдет в областной столице в восьмой раз."Парад Памяти должен подчеркнуть преемственность поколений, показать, что и сегодня мы готовы к решению самых масштабных задач", - отметилПарад Памяти стал самым масштабным патриотическим проектом Самарской области и всего Приволжского федерального округа.Он получил статус международного мероприятия - в этом году к участию приглашены представители 23 регионов и 33 дипмиссий.Тема Парада Памяти в этом году - оружие победы.Дмитрий Азаров поставил Оргкомитету задачу активнее привлекать к участию предприятия, силами которых ковалось это легендарное оружие.Речь идет не только о Самаре, но также о заводах Сызрани и Чапаевска, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.