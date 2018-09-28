К параду подготовиться: В Самаре прошло первое заседание Оргкомитета Парада Памяти-2018

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В пятницу, 28 сентября, в историческом парке «Россия-моя история» состоялось первое заседание оргкомитета по подготовке Парада Памяти, посвященного военному параду в Куйбышеве 7 ноября 1941 года. Расширенное заседание прошло под председательством губернатора Самарской областии при участии главы СамарыНапомним, что впервые реконструкция исторического парада, прошедшего в Запасной столице - Куйбышеве, состоялась в 2011 году, в год его 70-летия:«Парад Памяти является самым масштабным патриотическим проектом Самарской области и всего Приволжского федерального округа. Это народный проект, который зародился как местная инициатива и стал притягивать к себе все больше людей с новыми и интересными предложениями, которые мы обсуждаем, прорабатываем и реализовываем», - подчеркнулДмитрий Азаров также рассказал, что основной темой восьмого Парада Памяти станет тема «Оружие победы». Выбранная тема призвана в очередной раз напомнить о том вкладе, который внес Куйбышев в победу в Великой Отечественной войне.«Наш регион был кузницей оружия победы: за годы войны в Куйбышеве было выпущено около 28 000 самолетов, это 85% от общего количества штурмовиков, которые страна дала фронту», - сказал глава региона.Врио вице-губернатора Самарской области, председатель оргкомитета по подготовке Парада Памятиотметил, что в этом году проект реализуется при поддержке Президента Российской Федерации. Также Александр Фетисов добавил, что кроме основной темы, во время мероприятий, приуроченных к проведению Парада Памяти, будет затронуто еще несколько тем: это тема 110-летия со дня рождения маршала СССР, министра обороны советского союза, нашего земляка Дмитрия Устинова, темы «Самара-дипломатическая столица», «Самара – культурная столица и тема, посвященная 75-летию освобождения Крыма.Так для раскрытия тем будет организовано несколько мероприятий, в том числе – реконструкция военного сражения на волжской набережной, посвященная 75-летию освобождению Крыма, концерт солистов Большого театра и выставка «Большой театр в годы эвакуации». По сложившейся традиции, Парад Памяти посетит народный артист СССРкоторый обеспечит поэтическое сопровождение прохождение геройского полка.«Тема «Самара-дипломатическая столица» будет расширена приглашением иностранных посольств, не только эвакуированных в Куйбышев в годы войны, но и также наших гостей, представителей посольств иностранных государств, посетивших Самару во время Чемпионата мира по футболу», - добавил Александр Фетисов.В этом году для участия в Параде Памяти были приглашены парадные расчеты из других регионов, в частности - из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, республики Крым, Воронежской, Ленинградской, Московской областей, Краснодарского края и Приволжского федерального округа.Также во время заседания состоялось награждение победителей конкурса творческих работ «Историческая память» и членов военно-патриотических клубов за организацию 7-го ежегодного фестиваля военной истории «Россия XX век», передает пресс-служба облправительства.