К искусству через преодоление: в Самаре покажут экспериментальный пластический спектакль, посвященный творчеству Фриды Кало

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Впервые в Самаре покажут пластический спектакль о жизни известной мексиканской художницы Фриды Кало. Это экспериментальный проект, реализованный «Студией Инклюзивного Творчества». В постановке участвуют 24 человека с разными формами инвалидности и без неё.Спектакль «Фрида. Соло птицы, кровью сердца рисующей» - воплощение коллективной задумки, объединившей танец и театральное искусство. В постановке отражены ключевые эпизоды биографии известной мексиканской художницы Фриды Кало, в жизни которой произошли множество трагических обстоятельств. Взлеты и падения, предательства и разочарования, страхи и преодоления, и любовь, такая разная и необходимая каждому человеку. Все эти события переданы через танцевальные зарисовки на основе современной хореографии и техник контактной импровизации.В проекте соблюдается принцип правильной инклюзии, а именно взаимодействие артистов через совместное творчество. Премьера инклюзивного пластического спектакля - яркое доказательство того, что искусство способно раздвигать границы, влиять на стереотипы и помогает каждому человеку проявить возможности своего таланта.Стоимость билетов – 100 рублей, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации