К искусству через преодоление: экспериментальный пластический спектакль «Фрида

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Где: муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Дворец творчества» на пр. Кирова, 145Когда:28 февраля в 18:00Впервые в Самаре покажут пластический спектакль о жизни известной мексиканской художницы Фриды Кало. Это экспериментальный проект, реализованный «Студией Инклюзивного Творчества». В постановке участвуют 24 человека с разными формами инвалидности и без неё.Спектакль «Фрида. Соло птицы, кровью сердца рисующей» - воплощение коллективной задумки, объединившей танец и театральное искусство. В постановке отражены ключевые эпизоды биографии известной мексиканской художницы Фриды Кало, в жизни которой произошли множество трагических обстоятельств. Взлеты и падения, предательства и разочарования, страхи и преодоления, и любовь, такая разная и необходимая каждому человеку. Все эти события переданы через танцевальные зарисовки на основе современнойхореографии и техник контактной импровизации.В проекте соблюдается принцип правильной инклюзии, а именно взаимодействие людей с инвалидностью и без через совместное творчество. Премьера инклюзивного пластического спектакля - яркое доказательство того, что искусство способно раздвигать границы, влиять на стереотипы и помогает каждому человеку проявить возможности своего таланта. Главная задача постановки - вывести восприятие творческого процесса с участием людей с инвалидностью на новый уровень. Сюжет спектакля - глубокий, психологичный, с нотками драматургии и посылом задуматься. О себе, своей жизни и о тех, кто рядом.Премьера состоится 28 февраля 2019 года, начало спектакля в 18:00 в ДК на площади Кирова. Стоимость билетов – 100 рублей, передает пресс-служба облправительства.