К чему приведет повышение минимальной зарплаты до прожиточного минимума
3 мая 2017 14:21
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О планах по повышению МРОТ Медведев уже говорил в апрельском отчете о работе правительства в Госдуме. Тогда глава правительства напомнил, что с 1 июля этот показатель поднимается до 7800 руб., но это все еще на 27% ниже текущего прожиточного минимума. Повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума премьер назвал задачей ближайших нескольких лет.
Что мешало это сделать в последние 15 лет?
Минимальный размер оплаты труда устанавливается одновременно на всей территории страны и не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Эта норма действует с 1 февраля 2002 года, но российские власти уже 15 лет не могут выравнять эти две величины.
Складывается парадоксальная ситуация, когда люди могут зарабатывать меньше, чем необходимо для существования — для покупки еды и одежды, указывает профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков. По сути, поясняет он, поручение премьера — это просто запоздалое приведение закона в действие.
Причина 15-летнего разрыва между уровнями МРОТ и прожиточного минимума кроется в противостоянии социального и финансово-экономического блоков, считает председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). «Финансовый блок всегда заинтересован в том, чтобы сэкономить, урезать средства. <…> Действительно, на протяжении 15 лет закон нарушается, что плохо не только с юридической точки зрения, но и с морально-нравственной. Однако все решается политической волей. Как мы видели на примере единовременной выплаты пенсионерам, при жесткой воле президента деньги сразу находятся», — заявил он РБК. При этом неясно, откуда правительство предложит взять средства для уравнивания МРОТ и прожиточного минимума, отмечает Нилов. «Если эти деньги возьмут из сокращений других социальных обязательств, то пострадать может еще больше людей, чем сейчас. Если найдутся другие резервы, это хорошо, но надо посмотреть, чем все закончится. В данной ситуации нужны дополнительные источники финансирования», — признает депутат.
Когда это может произойти?
Неясны также сроки, в которые необходимо привести размер МРОТ и прожиточного минимума к единому показателю. В поручении премьера указан только срок подготовки проекта — 20 мая, но вице-премьер Ольга Голодец 2 мая признала, что единой позиции в этом вопросе нет. «Есть представители работников и есть представители работодателей, которые участвуют в этой дискуссии, их позиции не совпадают. У нас короткий промежуток времени, чтобы их позиции все-таки привести к единому знаменателю», — заявила она.
В трех ведомствах, ответственных за выполнение поручения премьера, не смогли ответить на вопрос о сроках начала работы закона. В Минэкономразвития все вопросы, связанные с разработкой законопроекта, перенаправили в Минтруд. В Министерстве труда РБК сказали, что пока не готовы озвучить свою позицию. Минфин не ответил на запрос РБК.
Глава Минтруда Максим Топилин в интервью РБК ранее рассказывал, что его ведомство предлагало договориться на федеральном уровне со всеми партнерами о понятной линейке уравнивания МРОТ и прожиточного минимума. «Допустим, с 1 июля 2018 года соотношение должно быть 80%, с 1 июля 2019-го — 90%, с 1 июля 2020 года — 100%», — рассказывал он. По словам Топилина, эта тема обсуждалась с Минэкономразвития и Минфином, фундаментальных разногласий с федеральными ведомствами нет. «Разве что Минфин может сказать: мол, давайте чуть-чуть сдвинем график уравнивания. И работодатели могут попросить провести уравнивание, к примеру, не к 2021 году, а к 2022-му», — говорил Топилин. Сейчас, по данным Минтруда, размер МРОТ составляет 70% от прожиточного минимума.
От повышения МРОТ до прожиточного минимума выиграют и бюджет, и экономика, и работники, говорит проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. Если следовать экономической логике, объясняет он, то человек с зарплатой ниже прожиточного минимума не может быть финансово самостоятельным: у него не хватит денег на еду или одежду. Поэтому государство выделяет дотации на таких работников, а это — дополнительные расходы бюджета. «Повышение минимальной зарплаты — это повышение уровня экономической самостоятельности граждан. Второе — сокращение расходов государства на социальные программы за счет сокращения числа лиц, которые ранее могли претендовать на эту помощь, получая зарплату ниже прожиточного минимума. Третий момент — легализация расходов компаний на заработную плату. Четвертое — повышение доходов внебюджетных фондов, ведь их доходы зависят не только от тарифов [страховых взносов], но и от размера фонда оплаты труда», — перечисляет Сафонов. Если легализовать эти отношения, то вырастет и доходная база бюджета в части налога на доходы физических лиц.
От повышения минимальной зарплаты выиграют все, согласен Щербаков из РАНХиГС: при благоприятном ходе событий это будет означать номинальное, пусть и небольшое, но повышение оплаты труда вообще, ведь опосредованно от уровня минимальной зарплаты зависит и уровень средней зарплаты, и многие пособия.
В России низкий уровень производительности труда, который компенсируется низкой заработной платой. Но стимулировать экономику за счет поддержки неэффективных рабочих мест — макроэкономический риск, указывает Сафонов, а российский рынок труда уже переживал без особых проблем резкое повышение МРОТ. «Была история 2005 года: тогда МРОТ за три года подняли более чем в три раза — с 800 до 2500 руб. За это время безработица не возросла, а, наоборот, снижалась», — говорит Сафонов.
Почему еще МРОТ важен для граждан?
Зарплата в России не должна быть ниже уровня МРОТ, сейчас это 7500 руб. в месяц, с 1 июля — 7800 руб. Эта сумма может включать в себя оклад, премии и компенсации. Из этой суммы работодатель удерживает налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13%, так что фактически работнику может выплачиваться и меньшая сумма. Меньше МРОТ работник может получать, если работает по совместительству или неполный рабочий день.
Также МРОТ в некоторых случаях применяется для расчета размера пособий по временной нетрудоспособности и беременности, например для тех работников, чей стаж не превышает полугода или средний заработок за предыдущие два года ниже МРОТ.
Повышение МРОТ может привести к увеличению нагрузки на индивидуальных предпринимателей. Сейчас от размера минимальной зарплаты зависит взнос ИП на пенсионное и медицинское страхование: он прямо пропорционален величине МРОТ. Минэкономразвития в апреле предлагало отказаться от привязки взносов ИП к минимальной зарплате и рассчитывать их исходя из фиксированной суммы, ежегодно индексируемой с учетом инфляции. По мнению ведомства, устранение МРОТ из формулы расчета взносов сделает нагрузку на них более предсказуемой и позволит избежать резких ее скачков.
Фактического повышения МРОТ может и не произойти, оно будет номинальным, допускает руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов. «Эта мера давно была необходима, она правильная. Но приведет ли это к реальному повышению оплаты труда в России? МРОТ, может, и повысят, но большинство людей переведут на половину ставки. Это известный трюк. Соответственно, зарплата у людей останется прежняя», — считает эксперт (цитата по «Прайм»).
Повышение МРОТ и доведение его до уровня прожиточного минимума будет способствовать переходу к высокотехнологичной экономике и росту оплаты труда, считает Сафонов. «Дешевая рабочая сила — это наш бич, как и нефтяная зависимость. В России мы традиционно являемся заложниками ситуации, у нас компенсируется низкая эффективность рабочей силы низкой заработной платой», — считает он. Нельзя перейти к инновационной экономике, используя дешевую рабочую силу и неквалифицированные кадры, уверен эксперт. А повышение оплаты труда повысит расходы на труд, работодатель будет стремиться повышать его производительность, а значит, и искать более высокооплачиваемых и квалифицированных работников.
Какие есть лазейки для занижения прожиточного минимума?
Российская методика расчета прожиточного минимума отличается от мировых, рассказывает Сафонов: в европейских странах бедными считаются те семьи, у которых на еду уходит более 50% совокупных расходов. «Наш прожиточный минимум рассчитывается нормативно-статистическим методом, то есть строится матрица потребления калорий человеком разного пола и возраста, потом она разбивается на жиры, белки и углеводы, на макроэлементы, которые человек должен получать для выживания. Потом ищутся группы товаров, которые отвечают этой задаче — набрать необходимые калории и необходимое количество микроэлементов», — объясняет он.
Методика расчета прожиточного минимума разрабатывалась еще в СССР, поясняет Сафонов. Тогда исходили не только из возможностей бюджета, но и экономики — сможет ли страна произвести столько товаров, сколько ей надо потребить. «Понимали, что мяса для здорового питания должно быть больше. Но экономика такого количества мяса не давала, поэтому в максимальной степени там был хлеб, картошка, крупы — все, что дешево, относительно других товаров», — рассказывает эксперт.
Состав продовольственной корзины можно удешевить за счет включения иной группы товаров, более дешевой, поясняет он: например, если уменьшить годовое потребление мяса и увеличить — капусты, то прожиточный минимум снизится. Этим, например, можно объяснить снижение прожиточного минимума в четвертом квартале 2016 года: апрельским распоряжением правительства он был установлен в размере 10 466 руб. для трудоспособного населения — на 2% меньше, чем в предыдущем квартале.
Должен быть ли прожиточный минимум одинаковым везде?
Прожиточный минимум в России довольно скромный, указывает директор экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков, и повышать МРОТ необходимо не только постепенно, но и с учетом региональной специфики. «Прожиточный уровень везде разный, и сильно разный, и скорее здесь вопрос в том, как правильно сделать, чтобы не случилось излишних затрат бюджета, с одной стороны, с другой — чтобы эта мера не надавила на бизнес. Бизнес должен иметь возможность адаптироваться к изменениям», — размышляет Калмыков.
Глава Минтруда Максим Топилин ранее рассказывал РБК, что его ведомство подготовило предложения по регионализации МРОТ. «Устанавливать МРОТ, равный федеральному прожиточному минимуму, нерационально, потому что прожиточный минимум в каждом регионе свой. В Ингушетии или Брянской области он составляет 8–9 тыс. руб. в месяц, а на Чукотке — 18 тыс.», — объяснял позицию ведомства Топилин. По мнению Минтруда, МРОТ на уровне прожиточного минимума в среднем по стране приведет к тому, что в ряде регионов стоимость рабочей силы будет переоценена. «МРОТ мы должны сделать де-факто региональным, он должен быть равен прожиточному минимуму в каждом конкретном регионе», — говорил Топилин.
В правительстве отказались от идеи регионализации МРОТ, заявила 2 мая вице-премьер Ольга Голодец. В законопроекте, который разработают в кабмине, речь будет идти о федеральном МРОТ и федеральном прожиточном минимуме. «Мы говорим только о МРОТе в терминах сегодняшнего законодательства. то есть это единый федеральный прожиточный минимум», — сказала Голодец (цитата по «Интерфакс»).
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