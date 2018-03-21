К чемпионату мира по футболу Utair открывает прямой рейс из Самары в Волгоград

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Новые маршруты из Волгограда останутся в расписании и после окончания чемпионата мира по футболу.15:10 — вылет из Самарывт, сб08:35 — вылет изВолгоградавт, сб«Utair соединяет города, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу. Авиакомпания активно расширяет региональную маршрутную сеть, чтобы связать россиян с тем, что им важно. Большинство маршрутов останутся в расписании и после окончания чемпионата», — добавил президент авиакомпании «Utair — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.