К Зюзе в Белоруссию или к Одзи-сану в Японию: туристы рассказали, к какому Деду Морозу мечтают съездить в гости
29 декабря 2018 17:40
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Сервис путешествий Туту.ру провел опрос: «К кому бы вы мечтали съездить из новогодних героев в гости?». В опросе приняли участие более 1,5 тысяч человек. Четверть опрошенных мечтают погостить у Деда Мороза в Великом Устюге или у Снегурочки в Костроме. Это оказался самый популярный ответ.
16% хотели бы побывать в гостях у японского Деда Мороза Одзи-сана, который выглядит как европейский Санта-Клаус. Чуть меньше, 14%, отдали свои голоса за Йоулупукки из Финляндии.
Его имя, если перевести с финского на русский, вызывает улыбку: в переводе с финского Joulu означает Рождество, а pukki — козел.
По 9% голосов набрали варианты «по классике — к Санта Клаусу в США» и «к маленьким домовым Ниссе в Норвегию». К белорусскому зимнему персонажу Зюзе и к Бефане (это добрая
ведьма) в Италию хотят поехать по 7% опрошенных.
Остальные сказочные персонажи оказались менее популярными. Меньше всех набрал голосов набрал Йыулувана из Эстонии, он внешне
похож на финского «Йоулупукки».
Данные опроса «К кому бы вы мечтали съездить из новогодних героев в гости?»:
- 25% — к Cнегурочке в Кострому или к Деду Морозу в Великий Устюг;
- 16% — к Одзи-сану в Японию;
- 14% — к Йоулупукки в Финляндию;
- 9% — по классике — к Санта Клаусу в США;
- 9% — к маленьким домовым Ниссе в Норвегию;
- 7% — к Бефане (это женщина) в Италию;
- 7% — к Зюзе в Белоруссию;
- 4% — к Шань Дань Лаожену в Китай;
- 3% — к Деду Юлтомтену в Швецию;
- 3%— во Францию, где подарки дарит Пер Ноэль;
- 2% — к Дзмер Папи в Армению или к Товлис Бабуа в Грузию;2%
- 1% — к Йыулуване в Эстонию.
Отметим, что обычным поездом (не туристическим, который обычно пускают в дни каникул) до Великого Устюга не добраться. Ближайшие ж/д станции — «Ядриха», что в 54 километрах от
Великого Устюга, и «Котлас», что в 70 километрах. От них придется ехать на автобусе или такси.
Удобнее добираться от Котласа — это большой город Архангельской области. Дольше на станции стоит поезд и часто ходят автобусы до родины Деда Мороза.
Популярность Великого Устюга держится в этом году примерно на уровне прошлого года. Стоимость: от 1 100 рублей за сидячее место и до 5 500 рублей обойдется место в купе в поезде
Москва — Воркута, передает Туту.ру .
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