К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи горожан возложили цветы: ФОТО

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В субботу, 23 февраля регион торжественно отмечает День защитника Отечества. По традиции, в этот день на площади Славы состоялось возложение цветов к горельефу «Скорбящей Матери-Родине». В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане, представители общественных организаций, лидеры конфессий и национально-культурных центров, политических партий, а также воспитанники патриотических клубов и поисковых отрядов. Всего почтить память павших и отдать почести живущим защитникам пришли более 1000 человек.Первыми цветы к Вечному огню возложили Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, Глава Самары Елена Лапушкина и спикер Самарской губернской думы Геннадий Котельников.Затем к горельефу подошли участники Великой Отечественной войны и ветераны, представители районных администраций, командования Второй гвардейской общевойсковой армии, руководители правоохранительных органов и силовых структур.Как сообщалось ранее, сегодня праздничные мероприятия будут проходить в течение всего дня. Завершит плеяду праздничных мероприятий артиллерийский салют. Он начнется в 21:00 на 1-й очереди набережной.Фото: Екатерина Маркелова