К Дню Волги в Самаре презентуют новое краеведческое издание «Мой дом Студеный овраг»

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В книге описаны легенды и таинственные истории, связанные с местностью Студеного оврага, приведены факты о знаменитых людях Самарского края, исторические факты участия жителей города в событиях, связанных с Великой Отечественной войной, а также история возникновения новых традиций, таких как Грушинский фестиваль и Жигулевская кругосветка.В издании рассмотрены разделы археологических изысканий, древних находок берега Волги в пределах г. Самара.«Нам нужно знать и помнить возможности нашего родного края, не давать зарастать его туристическим тропам, хранить и передавать наши местные легенды. Распространение сведений о Самарской области, несомненно, будет способствовать повышению ее инвестиционной и туристической привлекательности», – рассказал заместитель председателя Общественной Палаты и Сопредседатель ОНФ в Самарской области Покровский П.А.Книга издана при поддержке Общественной палаты Самарской области и регионального штаба Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Самарской области.Презентация издания пройдет 22 мая (понедельник) в 11:00 в помещении Общественной палаты Самарской области (г. Самара, ул. Галактионовская, 132, оф. 502), сообщает пресс-служба облправительства.