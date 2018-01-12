К ЧМ-2018 МИА «Россия сегодня» открыло горячую линию городских пресс-центров для СМИ

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Аккредитация в городские пресс-центры, задуманные в помощь журналистам, освещающим культурные и около спортивные события, проходящие на фоне матчей Чемпионата, открыта на сайте footballcitymediacenter.ru. Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Оператором городских пресс-центров стала медиагруппа «Россия сегодня». Аналогичные пресс-центры были успешно организованы во время Кубка конфедераций в 2017 году и на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи.Ежедневно команда «Россия сегодня» будет предлагать аккредитованным в пресс-центре журналистам насыщенную деловую программу: пресс-конференции и брифинги с участием руководителей города и региона, представителей туристической отрасли, звезд культуры и искусства. На площадках пресс-центров представители СМИ получат возможность пользоваться оборудованными рабочими местами, бесплатным Wi-Fi, локерами и смогут смотреть матчи. Кроме того, в пресс-центрах будут организованы презентационные зоны регионов, принимающих матчи Чемпионата, а также обширная экскурсионная программа для журналистов, сообщает пресс-служба облправительства.