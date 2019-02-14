К 30-летию вывода советских войск из Афганистана в Самаре пройдет мероприятие «Народы России на службе Отечеству»

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Мероприятие проводят Самарская городская общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов и Самарская областная общественная организация белорусов «Русско-Белорусское Братство 2000» при поддержке администрации Самары и Дома дружбы народов.На мероприятие приглашены представители органов законодательной и исполнительной власти Самары, участники военных действий в Афганистане, учащиеся общеобразовательных учреждений городского округа Самара, пенсионеры, представители национальных общественных объединений.Программой заявлено:- 13:00-13:45 – фотовыставка и демонстрация видеоролика «Народы России на службе Отечеству»; сборка и разборка автоматов; фотосессия (в фойе ДК «Победа»);- 13:45-14:15 - демонстрация видеофильма;- 14:15-14:25 - приветствие от официальных лиц и почетных гостей;- 14:25-15:40 - многонациональная концертная программа.Вход на мероприятие свободный, передает пресс-служба горадминистрации.