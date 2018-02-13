К 25-летию Всемирного русского народного собора в Самарской области пройдет цикл мероприятий

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в Университете «МИР» пройдет, участие в котором примут студенты самарских вузов и федеральные эксперты. Круглый стол пройдет в формате дискуссии. Темами обсуждения станут:1. Всемирный Русский Народный Собор (ВРНС) как ключевой институт и инструмент солидаризации российского общества2. Спорт и религия близки по духу.3. Человек - это дух, душа и тело.4. В здоровом теле – здоровый дух.Здесь же на круглом столе впервые в новейшей истории России будут представлены подлинные боевые знамена Имперских кадетских корпусов и полков. После их перевезут в Самарскую духовную семинарию, где 14 февраля с 14.00 будет организована специальная выставка, посетить которую сможет любой желающий.В 10.00 в ДПЦ «Кириллица» состоится встреча Николая Валуева и Александра Карелина с молодежью.В 12.30 на территория храма в честь св. Спиридона Тримифунтского пройдут народные гуляния – праздничное мероприятие: выступления звонарей и ложкарей, народных ансамблей, конкурсы, призы и угощения от компании «Волжский осетр», выступление и тематические зимние забавы от клуба реконструкции «Легенда», катание на лошадях и в собачьих упряжках, показательное выступление федерации русского хоккея с мячом на льду Спиридоновского пруда.В 16.00 в «МТЛ Арена» откроется КСтоит отметить, что первый раз Кубок Митрополита проводился в 2016 году и был приурочен к 180-летию со дня рождения святителя Николая Японского, служителя Русской Православной Церкви, фактически ставшего прародителем дзюдо в России. Любимым детищем русского миссионера Японии была семинария, и именно он настоял в свое время на включении в ее программу дзюдо. Поучаствовал святитель Николай и в судьбе Василия Ощепкова – ученика и последователя, который в дальнейшем принес в Россию дзюдо. В 1911 году Ощепкова зачислили в японскую школу дзюдо Кодокан, а в 1914 он вернулся в Россию и открыл во Владивостоке первую секцию дзюдо.Кубок Митрополита проводится с целью консолидации общества на основе традиционных духовно-нравственных ценностей, вовлечения в спорт детей и молодежи. Аналогичные задачи стоят и перед Всемирным русским народным собором, 25-летие которого отмечается в этом году, сообщает пресс-служба облправительства.