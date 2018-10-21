Йогурт и шоколад. Какие неожиданные методы быстро уснуть придумали учёные
21 октября 2018 23:37
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Йогурт и шоколад
Немецкие учёные установили, что побороть бессонницу помогут обезжиренный йогурт и шоколад. По своим эффектам они напоминают тёплое молоко и мёд от бабушки, но свойства этих двух продуктов заключаются в другом.
Секрет в том, что в молоке и молочных продуктах содержатся триптофан и аминокислота. Первый повышает уровень серотонина, который влияет не только на настроение, но и на сон, а также увеличивает содержание мелатонина в организме, который способен помочь уснуть. Сахар, который содержится в мёде и шоколаде, питает мышцы и улучшает транспортировку триптофана в мозг. Кроме молока он также содержится в мясе, яйцах, фасоли, сое, горохе и орехах.
Действие йогурта и шоколада длится 15 минут после приёма, чего вполне должно хватить для того, чтобы уснуть, полагают специалисты.
Виноваты гены
Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего пришли к выводу, что причиной бессонницы являются гены, вернее изменения в некоторых хромосомах. Чтобы это определить, учёные собрали более 33 тысяч образцов ДНК американских военных и разделили их на группы в зависимости от европейского, африканского, латиноамериканского происхождения.
Результаты экспертизы показали, что бессонница напрямую зависит от депрессии и диабета, в результате которых происходят изменения в хромосомах.
— Генетическая корреляция между бессонницей и расстройствами психики вроде депрессии, а также болезнями вроде диабета второго типа предполагает общую генетическую предрасположенность к этим часто встречающимся вместе заболеваниям, — говорит один из учёных Мюррей Стейн.
В частности, речь идёт об изменениях в седьмой паре хромосом, которые близки к гену AUTS2, связанному с потреблением алкоголя.
Сон про запас
Заведующий отделением медицины сна Первого МГМУ им. Сеченова Михаил Полуэктов отмечает, что человек может высыпаться про запас без вреда для здоровья. Из этого можно сделать вывод, что долгий сон тоже бывает полезным и можно закрыть глаза на атаковавшую вас бессонницу.
— Проводились такие исследования, которые показали, что если людям давать возможность запастись сном, спать больше, например, в течение недели на два часа, а потом резко сократить у них время сна, например, до трёх часов, то всё равно они будут демонстрировать неплохие показатели, — сказал эксперт.
Полуэктов также добавил, что действие такого "сна про запас" сохраняется не более двух недель, а преимущество заключается в том, что без вреда для здоровья можно восполнить недостаток сна после недосыпа, который может появиться в результате бессонницы, во время рабочей недели.
Конечно, есть и минусы. В частности, кто спит меньше семи часов, тот рискует заболеть артериальной гипертонией, сахарным диабетом и очень сильно ухудшить свой иммунитет. На вопрос, сколько же нужно спать, заведующий подчеркнул: не менее семи и не более девяти часов.
Природа — лучший друг сна
Физиолог из Австралии Рик Хэй, исследуя бессонницу, назвал продукты, которые способствуют улучшению сна. Лучшими, по его мнению, являются зелёный и белый чаи. Как считает учёный, в их составе есть L-теанин, который является лучшим средством для успокоения нервной системы.
На второе место физиолог поставил ромашку, которую следует заварить перед сном. Она способна снизить чувство тревоги или страха. Не менее повезло людям, которые страдают бессонницей, но любят корицу, ведь она способна урегулировать колебания сахара в крови человека.
В список полезных средств для сна также вошли имбирь, лакрица, маракуйя, лимон или лайм и плоды баобаба.
Нужна цель
Учёные из Фейнбергской медицинской школы в Иллинойсе выяснили, что для здорового и крепкого сна людям нужно знать, ради чего они утром встают с постели. Они заверяют, что если человек имеет цель в жизни, то проблем с самим сном не возникнет.
К такому выводу, разумеется, исследователи пришли не без эксперимента. В нём приняли участие 823 человека в возрасте от 60 до 100 лет. Они ответили на вопрос о смысле своей жизни и качестве сна. Почувствовавшие, что их жизнь имеет смысл, на 63 процента реже других страдали проблемами сна.
По словам Джейсон Онг — одного из авторов исследований, помощь людям в создании цели в жизни может стать эффективной стратегией по улучшению качества сна без медикаментов.
Никаких "инстаграмов" перед сном!
Учёные из Бельгии доказали, что использование смартфона перед сном очень негативно влияет на качество сна. Большинство из 844 взрослых жителей страны, принявших участие в эксперименте, пожаловались на плохой сон и утреннюю усталость. Результаты подтвердили и специальные тесты.
Бельгийские исследователи отмечают, что это может быть связано с тем, что яркий свет экрана смартфона замедляет выработку мелатонина — гормона, регулирующего сон. Заставить себя отказаться от этого очень сложно. Статистика гласит, что 71 процент американцев ложится спать, положив телефон рядом. Однако безвыходных ситуаций не бывает. К примеру, главный редактор The Huffington Post Арианна Хаффингтон перестала жаловаться на нехватку сна после того, как перед сном начала читать книги, а не чатиться с друзьями.
Но всё-таки, если бессонница продолжает вас атаковать, а утром нужно ехать на работу, в другой подборке Лайфа можно узнать про 10 необычных способов не уснуть. Среди них — "спички в глаза" и "иголки в воротник".
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