"Извиняйся на коленях". СК начал проверку видео издевательств над школьницей

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— 3 августа 2018 г. в эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о нанесении побоев и издевательствах со стороны двух подростков в адрес 13-летней девочки в парке Долгопрудного, — сообщает пресс-служба ведомства СУ СКР Подмосковья.На записи слышно, что гнев молодых людей вызван публикацией какого-то видео о них. В том, что именно спровоцировало такую агрессию, теперь будут разбираться следователи.В ведомстве уточнили, что в настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято соответствующее процессуальное решение.