Известный самарский чтец Матюхин встретился в ОДО с военнослужащими по случаю празднования Дня России

В торжестве приняли участие военнослужащие соединений и воинских частей 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа, курсанты юридического института ФСИН, представители МЧС и МВД, а также гости и жители региона.М.Матюхин рассказал участникам об истории празднования Дня России, о заслугах, подвигах, героях, самобытной и многогранной культуре, единстве многонационального народа, а также вместе со своими учениками прочитал ряд патриотических стихотворений о России и его гражданах.Завершилось мероприятие показом документального фильма Андрея Кондрашова «Путин», сообщает пресс-служба ЦВО (Приволжское направление).Фото: пресс-служба ЦВО (Приволжское направление)