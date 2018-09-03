Изучено мнение горожан о деятельности УМВД России по Самаре

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С 6 по 20 августа сотрудниками полиции и представителями Общественного совета изучено мнение населения о деятельности УМВД России по г. Самаре. Опрос населения проводился в Промышленном, Кировском, Советском, Октябрьском, Ленинском, Самарском, Куйбышевском, Красноглинском, Железнодорожном районах. Всего опрошено 2700 респондентов.По результатам опроса получены следующие результаты:- защищенными и скорее защищенными чувствуют себя 73,9% респондентов, незащищенными и скорее незащищенными 17,8%;- в целом доверяют и скорее доверяют полиции 80,1% респондентов, в целом не доверяют и скорее не доверяют 14%;- положительно и скорее положительно оценивают работу 78,3% респондентов, в целом негативно и скорее негативно оценивают работу 8,3%.В опросе принимали участие граждане преимущественно женского пола - 61,9% респондентов, в возрасте от 18 до 24 лет - 4,8%, от 24 до 54 - 55%, от 55 лет и старше - 40,8%.Как отметил представитель Общественного совета при УМВД России по г.Самаре Юрий Силантьев, проведение подобных мероприятий необходимо, так как одним из самых важных критериев оценки работы полиции является доверие граждан. "Изучение мнения населения помогает составить реальную картину того, как люди на самом деле относятся к тем, кто их защищает. Мы услышали много слов благодарности в адрес участковых, сотрудников патрульно-постовой службы. И мы будем стремиться в дальнейшем совместно повышать коффициент доверия граждан к полиции!"Фото pixabay.com