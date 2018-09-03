Изучено мнение горожан о деятельности УМВД России по Самаре
3 сентября 2018 12:30
121
С 6 по 20 августа сотрудниками полиции и представителями Общественного совета изучено мнение населения о деятельности УМВД России по г. Самаре. Опрос населения проводился в Промышленном, Кировском, Советском, Октябрьском, Ленинском, Самарском, Куйбышевском, Красноглинском, Железнодорожном районах. Всего опрошено 2700 респондентов.
По результатам опроса получены следующие результаты:
- защищенными и скорее защищенными чувствуют себя 73,9% респондентов, незащищенными и скорее незащищенными 17,8%;
- в целом доверяют и скорее доверяют полиции 80,1% респондентов, в целом не доверяют и скорее не доверяют 14%;
- положительно и скорее положительно оценивают работу 78,3% респондентов, в целом негативно и скорее негативно оценивают работу 8,3%.
В опросе принимали участие граждане преимущественно женского пола - 61,9% респондентов, в возрасте от 18 до 24 лет - 4,8%, от 24 до 54 - 55%, от 55 лет и старше - 40,8%.
Как отметил представитель Общественного совета при УМВД России по г.Самаре Юрий Силантьев, проведение подобных мероприятий необходимо, так как одним из самых важных критериев оценки работы полиции является доверие граждан. "Изучение мнения населения помогает составить реальную картину того, как люди на самом деле относятся к тем, кто их защищает. Мы услышали много слов благодарности в адрес участковых, сотрудников патрульно-постовой службы. И мы будем стремиться в дальнейшем совместно повышать коффициент доверия граждан к полиции!"
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
3 сентября 2018 15:07
Она побывала в самарских музеях, а также ознакомилась с ходом реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения... Социум
26
3 сентября 2018 14:41
Приветствуя кадет во время торжественной линейки, Михаил Бабич отметил, что построенные объекты соответствуют самым высоким требованиям, предъявляемым к... Социум
66
3 сентября 2018 14:29Директор СМЗ Николай Липченко: "Уверен, что в ближайшем будущем увидим реальный результат от стратегических сессий"
Директор Средневолжского механического завода Николай Липченко ждет от форума закрепления итогов обсуждения вопросов по повышению производительности труда. Социум
78
Здравоохранение
3 сентября 2018 15:19
Подведены итоги третьего Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием». Здравоохранение
18
1 сентября 2018 13:20
В эксперименте приняло участие 16 человек в возрасте от 29 до 57 лет. Здравоохранение
363
31 августа 2018 14:05
Прием взрослого населения будет проводиться по предварительной записи. Здравоохранение
180
Новости медицины
21 августа 2018 18:23
ДНК тестирование сегодня распространенно. Всё связано с тем, что с его помощью можно решить большое количество различных проблем. Например, именно с его... Новости медицины
128
18 июля 2018 21:15Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
826
25 июня 2018 20:01
Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению. Новости медицины
1066
Туризм
30 августа 2018 09:39
На первом месте Рейтинга Суздаль. Туризм
218
22 августа 2018 10:15
Большую зарплату не обещают, но зато можно будет бесплатно жить в трёхкомнатном помещении при замке. Туризм
383
22 августа 2018 09:57
В Ростуризме отметили, что туроператор не предпринял никаких действенных мер для возмещения убытков. Туризм
357
Образование
3 сентября 2018 13:07
С началом нового учебного года студентов поприветствовал Дмитрий Азаров. Образование
86
1 сентября 2018 23:03
Вице-премьер РФ также сообщила, что средний проходной балл при поступлении составил 69,1. Образование
901
1 сентября 2018 22:58
Конкретные темы будут разрабатываться Рособрнадзором для каждого часового пояса. Образование
892
Культура
3 сентября 2018 12:12
Авторами скульптурной композиции являются самарские архитекторы Дмитрий и Мария Храмовы. Культура
143
3 сентября 2018 11:28
В программе открытия примут участие самарские playback-театры «Просто вместе» и «Амальгама». Культура
131
2 сентября 2018 12:28
Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова посетила самарские музеи. Культура
347
Мода
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
189
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1167
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1382
Видео
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
346
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
863
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1506
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1039
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1899
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
1661
Фоторепортажи
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
356
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1279
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
888
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
978
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
973
11 августа 2018 17:06
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта. Спорт в регионе
715
Мероприятия