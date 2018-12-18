Издевательство над пенсионерами. Почему карта "Мир" не будет лояльной к клиентам
18 декабря 2018 22:00
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Сразу же на главной странице сайта вас порадуют "лучшие предложения" для пенсионеров, специально отобранные картой "Мир". На первом месте — отель "Метрополь". Всего лишь две минимальные месячные пенсии за ночь и целых 9% кэшбэка! Каждому пенсионеру! Завтрак включён. Переночевал, позавтракал и два месяца на диете, больше не питаешься, ждёшь кэшбэка, а как начислят — можно и хлеба чёрного прикупить.
Или вот ещё предложение для каждого бюджетника: ресторан русской рыбы "Волна" — аж 12% кэшбэка. На сайте, правда, забыли написать, что средний чек этого ресторана — 4–5 тысяч рублей. Так что пенсионер — охотник за кэшбэком сможет отдохнуть там ну максимум раза три, да и то, если зайдёт только водички выпить под аромат байкальского омуля.
В рубрике "Красота и здоровье" карта "Мир" продвигает стоматологию с ценником в 6 тысяч рублей за пломбу, а также медицинский консьерж-сервис с минимальной покупкой в 3 тысячи рублей. А из одежды — бренд Gutseriev & Maximova, который представляют как "символ возрождения подлинного российского мехового мастерства, неподдельная роскошь и качество, которым можно гордиться". Именно там "Мир" рекомендуют покупать бюджетникам совсем небюджетную верхнюю одежду (пальто от 500 тысяч рублей, кэшбэк 10%). В качестве альтернативы пенсионер может приодеться в бутике The Boys (пальто от 35 тысяч, кэшбэк 12%) и приобуться в магазине Timberland (ботинки от 12 тысяч, кэшбэк от 5%).
Впрочем, справедливости ради отмечу, что есть и варианты кэшбэка за покупку продуктов и лекарств — как раз то, на что у пенсионера и уходит практически вся пенсия. Однако и тут в программу лояльности отобраны магазины только среднего и высокого ценовых сегментов, в которых пенсионер — редкий гость. Например, "Перекрёсток" или "36,6".
В НСПК мне неофициально рассказали, что и сами понимают, что программа выглядит издевательством над их клиентами. Но утверждают, что разработана она была не ими, а непосредственно учредителем — Центробанком, Департаментом исследования и прогнозирования, который курирует заместитель Эльвиры Набиуллиной Ксения Юдаева.
Ну что ж. Похоже, что в программу чиновники ЦБ отобрали только те места, в которые ходят сами. И действительно, они могут себе позволить эти элитарные места: всё-таки средняя зарплата служащего ЦБ — 150 тысяч рублей в месяц. Однако было бы полезно, если бы они хоть иногда выходили из служебного автомобиля, отказывались от личного шофера, и, забыв о своих бесплатных государственных санаториях и отдельных от простого люда поликлиниках, вспомнили, что те, кто им всё это чудо оплатил, теперь в лучшем случае получают пенсию в 14 тысяч рублей.
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