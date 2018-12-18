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Издевательство над пенсионерами. Почему карта "Мир" не будет лояльной к клиентам

18 декабря 2018 22:00
268
Журналист и автор паблика
Видимо, не долго думали руководители карты "Мир", чем бы порадовать пенсионеров и бюджетников, которых заставили получать пенсии и зарплаты только на эту карту, передает life.ru. Возможно, торопились и думали над продуктом исключительно по дороге на работу. Но таки выкатили целую программу лояльности для пенсионеров под названием privetmir.

Сразу же на главной странице сайта вас порадуют "лучшие предложения" для пенсионеров, специально отобранные картой "Мир". На первом месте — отель "Метрополь". Всего лишь две минимальные месячные пенсии за ночь и целых 9% кэшбэка! Каждому пенсионеру! Завтрак включён. Переночевал, позавтракал и два месяца на диете, больше не питаешься, ждёшь кэшбэка, а как начислят — можно и хлеба чёрного прикупить.

Или вот ещё предложение для каждого бюджетника: ресторан русской рыбы "Волна" — аж 12% кэшбэка. На сайте, правда, забыли написать, что средний чек этого ресторана — 4–5 тысяч рублей. Так что пенсионер — охотник за кэшбэком сможет отдохнуть там ну максимум раза три, да и то, если зайдёт только водички выпить под аромат байкальского омуля.

В рубрике "Красота и здоровье" карта "Мир" продвигает стоматологию с ценником в 6 тысяч рублей за пломбу, а также медицинский консьерж-сервис с минимальной покупкой в 3 тысячи рублей. А из одежды — бренд Gutseriev & Maximova, который представляют как "символ возрождения подлинного российского мехового мастерства, неподдельная роскошь и качество, которым можно гордиться". Именно там "Мир" рекомендуют покупать бюджетникам совсем небюджетную верхнюю одежду (пальто от 500 тысяч рублей, кэшбэк 10%). В качестве альтернативы пенсионер может приодеться в бутике The Boys (пальто от 35 тысяч, кэшбэк 12%) и приобуться в магазине Timberland (ботинки от 12 тысяч, кэшбэк от 5%).

Впрочем, справедливости ради отмечу, что есть и варианты кэшбэка за покупку продуктов и лекарств — как раз то, на что у пенсионера и уходит практически вся пенсия. Однако и тут в программу лояльности отобраны магазины только среднего и высокого ценовых сегментов, в которых пенсионер — редкий гость. Например, "Перекрёсток" или "36,6".

В НСПК мне неофициально рассказали, что и сами понимают, что программа выглядит издевательством над их клиентами. Но утверждают, что разработана она была не ими, а непосредственно учредителем — Центробанком, Департаментом исследования и прогнозирования, который курирует заместитель Эльвиры Набиуллиной Ксения Юдаева.

Ну что ж. Похоже, что в программу чиновники ЦБ отобрали только те места, в которые ходят сами. И действительно, они могут себе позволить эти элитарные места: всё-таки средняя зарплата служащего ЦБ — 150 тысяч рублей в месяц. Однако было бы полезно, если бы они хоть иногда выходили из служебного автомобиля, отказывались от личного шофера, и, забыв о своих бесплатных государственных санаториях и отдельных от простого люда поликлиниках, вспомнили, что те, кто им всё это чудо оплатил, теперь в лучшем случае получают пенсию в 14 тысяч рублей. 
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Комментарии



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