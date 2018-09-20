"Избил и забрал все деньги". Жена Глушакова рассказала о разводе с футболистом

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- Наша последняя ссора закончилась тем, что он уехал ночевать в Павлово. Я решила проверить его и поехала на такси туда. Он почувствовал неладное и вернулся домой, когда меня не было, — вспоминает Дарья. - Я вернулась, он начал кричать и спрашивать, где я была. Потом он избил меня прямо на улице около дома. Произошло это в начале августа. У меня тогда было смещение позвоночника, руки и ноги в синяках.Супруга футболиста не стала сообщать о побоях, а сказала в больнице, что получила травмы в бытовых условиях.Также девушка сообщила, что Денис забрал у неё все драгоценности и деньги.- После этого скандала мы зашли домой. Он забрал все вещи, которые мне дарил: украшения, бриллианты, сумки и деньги. Денис перевёл мне 100 тысяч рублей, сказав, что это на детей, - пояснила супруга футболиста. - Он угрожал мне. Говорил, что убьёт и закажет меня. Называл проституткой и всеми последними словами.По словам Дарьи, Глушаков подал иск в суд на неё и требует, чтобы дети жили с ним, а она выплачивала ему алименты в размере 80 тысяч рублей ежемесячно.