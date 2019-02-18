Из-за сильной метели временно ограничено движение грузового транспорта на участке М-5 «Урал» в Ульяновской и Самарской областях

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В связи с ухудшением погодных условий (сильная метель) с 16:30 (мск) 18 февраля 2019 года введено временное ограничение движения для грузового транспорта на участке М-5 «Урал» в Ульяновской и Самарской областях (с 835 по 974 км).ФКУ «Поволжуправтодор» просит автомобилистов учитывать данную информации при планировании поездок, неукоснительно соблюдать осторожность и бдительность при движении, передает пресс-служба облправительства.