Из-за погодных условий МЧС СО объявляет «Оранжевый уровень опасности»

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В связи с введением «Оранжевого уровня опасности» Главное управление МЧС России по Самарской области и подчиненные подразделения переведены в режим «ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ».В Самарской области в целях безопасности дорожного движения ограничено движение на Трассе М-5 «Урал» и Р226 «Самара-Волгоград».Главное управление обращается к жителям области воздержаться от использования личного автотранспорта в ночное и дневное время 19.02.2019. О происшествиях сообщать по телефону 01,101,112, передает пресс-служба облМЧС.