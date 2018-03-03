Из-за переизбытка воды на Жигулёвской ГЭС энергетики увеличили сброс воды до наступления интенсивного таяния снега и льда

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При наличии «свободной емкости» в Саратовском и Волгоградском водохранилищах, этот показатель могут увеличить до 8 тысяч. Перейти на такой режим энергетики вынуждены из-за многоводного 2017 года.В настоящее время запасы воды на водохранилищах Волжско-Камского каскада превышают средние многолетние значения на 45 процентов и выше показателя прошлого года - на 69.При сохранении действующих режимов работы гидроузлов станции прохождение весеннего половодья в 2018 году могло оказаться крайне сложным. Поэтому энергетики решили не рисковать и увеличили сброс воды до наступления периода интенсивного таяния снега и льда, чтобы минимизировать риски и ущерб от половодья. Ожидается, что в I квартале 2018 года суммарный приток воды в водохранилище может превысить норму на 88 процентов.Фото: fototerra.ru