Из-за марафона в Самаре ограничат движение на ряде улиц

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением легкоатлетического марафона на Кубок Главы г.о. Самара с 06:00 до 15:00 20 августа 2017 года будет временно ограничено движение на следующих участках улиц:- по ул. Максима Горького от ул. Венцека до ул. Вилоновская;- по ул. Вилоновская от ул. Максима Горького до Волжского проспекта;- по Волжскому проспекту от ул. Вилоновская до ул. Лесная;- по ул. Лесная от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали;- по Северо-Восточной магистрали от ул. Лесная до ул. Ново-Садовая.Также на территории города Самара будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств с 20:00 19 августа 2017 года до 15:00 20 августа 2017 года на следующих участках улиц:- по ул. Максима Горького от ул. Венцека доул. Вилоновская;- по ул. Вилоновская от ул. Максима Горького до Волжского проспекта;- по Волжскому проспекту от ул. Вилоновская до ул. Лесная;- по ул. Лесная от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали;- по Северо-Восточной магистрали от ул. Лесная до ул. Ново-Садовая.Кроме того, с 06:00 до 15:00 20 августа 2017 года движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:- автобусные маршруты №№ 61, 247, 261 проследуют по ул. Ново-Садовая, пр. Ленина, ул. Полевая, ул. Молодогвардейская, ул. Вилоновская, ул. Чапаевская, ул. Красноармейская, ул. Куйбышева и далее - по своим маршрутам (в обоих направлениях);- автобусный маршрут № 11 в прямом направлении проследует от Губернского рынка до ул. Максима Горького (остановка «6-й причал»), далее - по ул. Венцека, ул. Куйбышева, ул. Красноармейская, ул. Чапаевская, ул. Вилоновская, ул. Молодогвардейская, ул. Полевая, пр. Ленина, ул. Осипенко, ул. Ново-Садовая до станции метро «Алабинская»; в обратном направлении - от станции метро «Алабинская» по ул. Ново-Садовая, пр. Ленина, ул. Полевая, ул. Молодогвардейская, ул. Вилоновская, ул. Чапаевская, ул. Красноармейская, ул. Куйбышева, ул. Венцека, ул. Максима Горького до остановки «6-й причал» и далее - по своему маршруту до Губернского рынка.Внимание горожан обращают на необходимость заранее планировать маршрут следования, сообщает мэрия самары.