Из-за краски для волос у француженки деформировалась голова

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19-летняя Эстель рассказала, что приобрела краску в супермаркете и перед использованием сделала тест на аллергию. Однако тот факт, что реакции следует ждать двое суток, девушка проигнорировала и нанесла краску на волосы спустя 30 минут.Через пару часов лицо и голова девушки начали отекать. В пункте скорой помощи ей дали таблетки и отпустили домой, однако состояние только ухудшилось.У Эстель опух язык, а отек головы продолжал увеличиваться.После госпитализации врачи констатировали аллергическую реакцию на парафенилендиамин (используется при изготовлении красителей). После продолжительного лечения самочувствие девушки улучшилось.«Я сделала глупость и чуть не умерла, хочу предупредить других: не поступайте, как я», — отметила Эстель.Фото: youtube.com