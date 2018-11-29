Из-за краски для волос у француженки деформировалась голова
29 ноября 2018 21:08
328
19-летняя Эстель рассказала, что приобрела краску в супермаркете и перед использованием сделала тест на аллергию. Однако тот факт, что реакции следует ждать двое суток, девушка проигнорировала и нанесла краску на волосы спустя 30 минут.
Через пару часов лицо и голова девушки начали отекать. В пункте скорой помощи ей дали таблетки и отпустили домой, однако состояние только ухудшилось.
У Эстель опух язык, а отек головы продолжал увеличиваться.
После госпитализации врачи констатировали аллергическую реакцию на парафенилендиамин (используется при изготовлении красителей). После продолжительного лечения самочувствие девушки улучшилось.
«Я сделала глупость и чуть не умерла, хочу предупредить других: не поступайте, как я», — отметила Эстель.
Фото: youtube.com
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
29 ноября 2018 23:30
Виолончель была изготовлена в XVIII веке итальянским мастером Джованни Гваданини, который был учеником Антонио Страдивари. Ростропович купил её в 2000 году. Этот... Социум
32
29 ноября 2018 21:08
После госпитализации врачи констатировали аллергическую реакцию на парафенилендиамин (используется при изготовлении красителей). Социум
316
29 ноября 2018 19:28
Также правительство приравняло лиц в инвалидных колясках к пешеходам. Социум
127
Здравоохранение
29 ноября 2018 20:20
Медицинские работники подготовили для жителей Самарской области рекомендации, как уберечь здоровье в морозы, что лучше надеть перед выходом на улицу, как... Здравоохранение
205
29 ноября 2018 20:11
В областном кардиодиспансере министр совместно со специалистами учреждения обсудил текущее состояние кардиологической и кардиохирургической служб области. Здравоохранение
201
29 ноября 2018 19:52
Руководство Самарского клинического СПИД-центра приняло участие в IV Всероссийском форуме. Здравоохранение
148
Новости медицины
29 ноября 2018 13:16
ДНК или дезоксирибонуклеиновая кислота присутствует в организме всех живых существ. У человека она определяет все наследственные черты, полученные от... Новости медицины
30
25 ноября 2018 11:25
Сегодня многие люди имеют проблемы со здоровьем. К сожалению, далеко не все болезни легко вылечить. Новости медицины
89
16 ноября 2018 10:00
В четверг, 15 ноября, состоялся выезд «узких» медицинских специалистов ГБУЗ «Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова» в ГБУЗ... Новости медицины
312
Туризм
29 ноября 2018 12:35
После закрытия направления многие по-прежнему на сайте ищут туры в Египет. Туризм
1481
27 ноября 2018 11:41
11% ответили, что всегда и везде в путешествиях делают селфи. Туризм
207
27 ноября 2018 10:37
Стороны ведут постоянный диалог для беспроблемного вступления в силу безвизового соглашения. Туризм
245
Образование
29 ноября 2018 22:56
В настоящее время концепция нового формата СГОАН обсуждается, проводятся переговоры и решаются вопросы финансирования. Образование
107
29 ноября 2018 18:54
Не секрет, что многие студентки вузов и техникумов, во время обучения выходят замуж и рожают детей. Конечно, появление новой семьи в стране, это хорошо, и даже... Образование
24
29 ноября 2018 17:37
Задача участников – преодолеть сложнейший технологический барьер мирового уровня, разработав водородные топливные элементы с заданными характеристиками... Образование
168
Культура
29 ноября 2018 18:51
Практически каждый человек, проживающий в Москве, интересуется в определенной степени новостями своего города. Культура
23
29 ноября 2018 15:32
30 ноября в Тольяттинском театре кукол пройдет праздничное торжество. Культура
187
29 ноября 2018 12:49
Будет зажжен светильник и устроен праздничный концерт для взрослых и детей. Культура
162
Мода
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
320
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
623
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1696
Видео
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
585
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
532
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
985
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
1079
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
1016
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
1060
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
899
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
861
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1290
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1673
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1700
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2871
Мероприятия