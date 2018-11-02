Из интернета исчезнут пиратские онлайн-кинотеатры

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Соответствующий документ позволит удалять нелегальный аудио- и видеоконтент без решения суда. Финансовый и операционный директор Яндекса Глеб Абовски понадеялся, что в этом процессе примут участие и другие компании:"Необходимо, чтобы следующим этапом стало закрепление принципов Меморандума в законодательстве. Только в этом случае совместно найденное решение сможет заработать в полную силу и стать отраслевым стандартом".Участники меморандума создадут специальный реестр со ссылками на сайты с пиратским контентом. За наполнение будет отвечать специальная организация (не Роскомнадзор).Поисковики будут обязаны мониторить этот реестр и удалять ссылки в течение 6 часов. Создатели меморандума надеятся, что это приведёт в конечном итоге к исчезновению пиратских онлайн-кинотеатров.