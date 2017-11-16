Из Самары в Тольятти в познавательное путешествие снова отправится школьный поезд «Краеведческий экспресс»

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В Тольятти «Краеведческий экспресс» отправится уже в пятый раз. По дороге в Тольятти школьники примут участие в краеведческой викторине, а по прибытию их ожидает теплый прием и праздничное мероприятие, насыщенные познавательные экскурсионные программы на выбор:- «Течет река Волга», посвященная году экологии в России с посещением единственного в Поволжье института экологии водного бассейна и музея экологии;- «Тольятти-город будущего» с посещением интереснейшего музея автомобильной техники ОАО АВТОВАЗ, где представлены уникальные модели Lada прошлого века, произведенные в Тольятти;- посещение паркового комплекса истории техники им. К.Г.Сахарова.Все участники проекта смогут посетить подразделение ОАО «АВТОВАЗ» – уникальное и интереснейшее предприятие по производству спортивных автомобилей «Лада-Спорт», встретиться со знаменитыми автогонщиками – чемпионами мира, Европы и России, сообщает пресс-служба облправительства.