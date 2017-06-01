Из Самарской области выдворили еще 13 нелегалов

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Судебные приставы региона препроводили нелегалов до пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации. 13 представителей Республики Узбекистан отправили на Родину через аэропорт «Курумоч» (г.Самара).Граждане иностранных государств приехали в Самару на заработки. Без специальных разрешительных документов они пробыли на территории России более 90 суток, что является нарушением режима пребывания на территории нашей страны. За такой проступок следует наказание в виде штрафа и административного выдворения с запретом на въезд на территорию нашей страны.Всего в 2017 году силами УФССП России по Самарской области было препровождено до пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации 334 граждаина иностранных государств, причем 142 из них – за личный счет.