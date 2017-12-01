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Новости /  Общество /  Социум  

Из Самарской области отправили за пределы Российской Федерации иностранного шпиона

1 декабря 2017 12:14
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Из Самарской области отправили за пределы Российской Федерации иностранного шпиона Мужчина работал на тольяттинском заводе и был завербован Службой безопасности Украины.
Мужчина работал на тольяттинском заводе и был завербован Службой безопасности Украины.

В ночь с 30 ноября на 1 декабря работники Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области препроводили до пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации мужчину, ранее завербованного СБУ. Гражданин иностранного государства работал на заводе в г.Тольятти, ему был присвоен псевдоним «Серж».
«Шпиона» выявили сотрудники Управления ФСБ по Самарской области, при опросе мужчина пояснил, что перед поездкой на заработки на тольяттинский судоремонтный завод ему было дано задание по сбору информации в отношении российского завода, его производственной базы. Другие задания СБУ не отрабатывались. Сведения в отношении тольяттинского завода никому не предоставлял.

Иностранец нарушил миграционное законодательство. Судебные приставы по ОУПДС УФССП России по Самарской области препроводили иностранца за пределы Российской Федерации из аэропорта «Курумоч». Гражданин покинул нашу страну за свой счет. Он улетел из Самары в Стамбул, а из Турции он отправится в Одессу, сообщает пресс-служба ведомства.
Всего же за истекший период 2017 года судебными приставами Самарской области было отправлено на родину 960 нелегальных мигрантов, причем 636 из них уехали за свой счет.


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Комментарии



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